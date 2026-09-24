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Türkeli elektrikte bağımsız beslemeye geçiyor

Türkeli'de 250 milyon TL'lik yeni trafo merkezi, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in açıklamasına göre bugün saat 14.00'te devreye giriyor.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 13:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

Türkeli elektrikte bağımsız beslemeye geçiyor

Yeni trafo merkezi hizmete giriyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde tamamlanan yeni trafo merkezi, bölgenin enerji altyapısında belirleyici bir dönüm noktası olarak hizmete alınıyor. Uzun yıllardır kesintilere yol açan besleme düzeni değişecek ve ilçeye doğrudan enerji sağlanacak.

yatırımın kapsamı:

Projeye ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından yapan AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, yeni trafo merkezinin 250 milyon TL tutarındaki yatırımın ardından tamamlandığını bildirdi. Maviş, Türkeli'nin bugüne kadar Çatalzeytin ve Ayancık hatları üzerinden beslendiğini hatırlattı.

beklenen etkiler:

Yeni trafo merkezinin doğrudan Türkeli'yi besleyecek şekilde devreye alınmasının, özellikle zorlu kış koşullarında görülen elektrik kesintilerini azaltması hedefleniyor. Yatırımın altyapı dayanıklılığını artırarak ilçenin kronik sorunlarından birini çözmesi bekleniyor.

Maviş paylaşımında, söz konusu tesisin bugün saat 14.00 itibarıyla hizmete alınacağını belirterek, bölge halkına daha güvenilir bir enerji arzı sağlanacağını vurguladı.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE 250 MİLYON TL YATIRIMLA TAMAMLANAN YENİ TRAFO MERKEZİ BUGÜN HİZMETE...

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE 250 MİLYON TL YATIRIMLA TAMAMLANAN YENİ TRAFO MERKEZİ BUGÜN HİZMETE ALINACAK.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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