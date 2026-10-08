Türkeli'de palamut bolluğu vatandaşa uygun fiyat getirdi

Sinop’un Türkeli ilçesinde denizden bol çıkan palamut, balık tezgâhlarında geniş yer buldu. Avdaki artışın fiyatlara doğrudan yansıması sonucu palamutun tanesi 75 liraye kadar geriledi; bu durum hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

sezonda artışın etkisi:

İlçede balıkçılık yapan Mehmet Tunç, sezonun geçen dönemlere göre daha hareketli olduğunu vurguladı. Tunç, "Bu yıl palamut açısından oldukça bereketli bir sezon geçiriyoruz. Balık miktarının artmasıyla birlikte fiyatlarda da düşüş yaşandı. Vatandaşlarımız şu anda uygun fiyata palamut alabiliyor. İnşallah sezon böyle bereketli devam eder" dedi.

tezgâhlarda ve pazarda hareketlilik:

Palamutun tezgâhlarda bol ve fiyatının uygun olması, tüketicilerde talebi artırdı. Esnaf, artan av miktarının tezgâh çeşitliliğini canlı tuttuğunu, vatandaşların taze palamudu daha kolay ve ekonomik şekilde alabildiğini belirtiyor.

Yetkililer ve balıkçılar, sezonun bu seyriyle piyasada hem arzın hem de tüketici memnuniyetinin korunmasını umuyor; ilçede palamuda olan ilginin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

TÜRKELİ’DE PALAMUT BEREKETİ: FİYATI DÜŞTÜ, YÜZLER GÜLDÜ SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE BALIK TEZGÂHLARINDA YAŞANAN PALAMUT BOLLUĞU, FİYATLARA DA YANSIDI. PALAMUDUN TANESİNİN 75 LİRAYA KADAR GERİLEMESİ, HEM BALIKÇILARIN HEM DE VATANDAŞLARIN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ.