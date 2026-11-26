Türkeli'de makineli süt sağım desteği başladı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Makineli Süt Sağım Projesi kapsamında yüzde 70 hibe desteğiyle temin edilen 18 süt sağım makinesi hak sahibi yetiştiricilere teslim edildi.

Projenin amacı:

Proje, ilçe genelinde hayvancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve süt üretiminde verimliliğin artırılmasını hedefliyor. Makineli sağım uygulamalarının yaygınlaşmasıyla birlikte üreticilerin iş yükünün hafifletilmesi, süt sağım süreçlerinin kolaylaşması ve zamandan tasarruf sağlanması amaçlanıyor.

Teslimat ve beklentiler:

Makinalar, Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından belirlenen hak sahiplerine teslim edildi. Müdürlüğün ilettiği hayırlı olsun dileklerinde, projenin ilçedeki hayvancılık kapasitesine katkı sağlayacağı ve kırsal ekonominin güçlenmesine destek olacağı vurgulandı. Yetiştiricilere bol ve bereketli kazançlar temenni edildi.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇESİNDE, TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN MAKİNELİ SÜT SAĞIM PROJESİ KAPSAMINDA YÜZDE 70 HİBE DESTEĞİYLE TEMİN EDİLEN 18 SÜT SAĞIM MAKİNESİ, HAK SAHİBİ YETİŞTİRİCİLERE TESLİM EDİLDİ.