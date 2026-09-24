Türkeli'nin elektrik bağımsızlığını güçlendiren transformatör merkezi açıldı

Türkeli transformatör merkezi faaliyete geçti

Sinop’un Türkeli ilçesinde elektrik altyapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Türkeli Transformatör Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Yaklaşık 250 milyon liralık yatırımın tamamlanmasıyla ilçe elektriğini artık doğrudan kendi trafo merkezinden alacak.

yatırımın amacı ve geçmişte yaşanan sorunlar:

Yeni merkez, özellikle kış aylarında görülen uzun süreli elektrik kesintilerinin önüne geçmeyi ve ilçenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefliyor. AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş açılışta, 2021 yılında Türkeli’de 6-7 gün süren kesintilerin dönüm noktası olduğunu belirtti ve ilçenin o dönemde Ayancık’taki trafo merkezine bağlı olmasının sorunun temel nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Maviş, projenin söz konusu sorunun çözümüne yönelik bir adım olduğunu vurguladı: "O gün mesele gündemimize girmişti. Hemen harekete geçtik. Konunun açılış safhasına gelinceye kadarki her yaşanan bir hikaye oldu."

açılış töreni ve beklentiler:

Açılış törenine Sinop Valisi Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, İl Emniyet Müdür Vekili Erol Ulaş, Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, TEİAŞ 22. Bölge Müdürü Hakan Can, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkeli Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir yeni merkezle ilçenin enerji altyapısının daha güvenli hale geleceğini, elektrik kesintilerinin en aza indirilmesiyle vatandaşların daha kaliteli hizmet alacağını ve yeni yatırımlar için güçlü bir altyapı oluşturulacağını belirtti. Vali Özarslan ise merkezin uzun vadeli bir yatırım olduğunu vurgulayarak, "Çatalzeytin’in yükünü alıyoruz, Ayancık’a yük olmaktan kurtuluyoruz. Dolayısıyla elektrik yönünden bağımsız ve hür Türkeli oluyor" dedi.

Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü dua etti ve protokol üyelerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Protokol üyeleri açılış sonrası merkezi inceledi ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yeni trafo merkezinin elektrik arz güvenliğini artırması, kesintileri azaltması ve Türkeli’nin gelecekteki enerji ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynaması bekleniyor.

TÜRKELİ’DE TRANSFORMATÖR MERKEZİ HİZMETE AÇILDI SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNİN ELEKTRİK ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK TÜRKELİ TRANSFORMATÖR MERKEZİ, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI. YAKLAŞIK 250 MİLYON LİRALIK YATIRIMLA HAYATA GEÇİRİLEN MERKEZLE BİRLİKTE İLÇENİN ELEKTRİĞİ DOĞRUDAN TÜRKELİ’DEKİ TRAFO MERKEZİNDEN SAĞLANACAK.