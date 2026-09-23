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Türkevi'nden ayrılış: Erdoğan Trump'ın yemeğine doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın ev sahipliğindeki yemeğe katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı; hareket diplomatik temas beklentilerini gündeme taşıdı.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 02:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Türkevi'nden ayrılış: Erdoğan Trump'ın yemeğine doğru

Türkevi'nden ayrılış: Erdoğan Trump'ın yemeğine doğru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın vereceği yemeğe katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı. Ayrılış, resmi program akışı içinde gerçekleşti ve Erdoğan'ın yemeğe yönelmesi ilgili çevrelerde yakından takip edildi.

ayrılışın görünümü ve süreç:

Yetkililerce düzenlenen çıkış, planlı bir şekilde ilerledi. Erdoğan'ın Türkevi'nden ayrılışı, kısa süreli bir hareketlilik oluşturdu ve etkinliğe katılım niyetinin gerçekleştiğini gösterdi.

diplomatik boyut ve olası yansımalar:

Bir liderin başka bir liderin vereceği yemeğe katılması, genellikle çift taraflı iletişim için fırsat yaratır. Bu tür temaslar, iki taraf arasında doğrudan görüşme olasılıklarını ve gündeme dair doğrudan ilişkinin kurulmasını kolaylaştırabilir.

Erdoğan'ın Türkevi'nden ayrılışı, programın bir parçası olarak değerlendiriliyor; etkinliğin ilerleyen bölümünde ortaya çıkacak gelişmeler takip edilecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın vereceği yemeğe katılmak üzere Türkevi'nden ayrıldı

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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