Dolar 48,2119 -0,04%
Euro 56,0117 +0,25%
Bist 14.337,02 -2,08%
Altın Gram 6.963,12 -0,83%
EUR/USD 1,1602 +0,13%
Brent Petrol 88,25 +2,47%
--°

Türkiye 24 çeyrektir büyüyor: yıllıklandırılmış milli gelir 1,71 trilyon dolara çıktı

Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 24 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü ve yıllıklandırılmış milli gelirin 1,71 trilyon dolara çıktığını açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 14:45

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Türkiye 24 çeyrektir büyüyor: yıllıklandırılmış milli gelir 1,71 trilyon dolara çıktı

veriler ve büyüme performansı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye ekonomisinin 2026 ikinci çeyreğinde önemli bir büyüme kaydettiğini duyurdu. Yılmaz, ekonominin yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü ve mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak önceki çeyreğe göre %1,1 oranında büyüme gösterdiğini belirtti.

Bu sonuçla birlikte ülkenin kesintisiz büyüme serisinin 24 çeyreğe ulaştığını ve yıllıklandırılmış milli gelirin 1,71 trilyon dolar seviyesine yükseldiği vurgulandı. Yılmaz, yılın ilk yarısındaki büyümenin %2,5 olarak gerçekleştiğini not etti.

sektörel görünüm ve büyümeye katkılar:

Açıklamada, iç talepte dengelenmenin sürdüğü, net ihracatın büyümeye pozitif katkı verdiği ve sanayi sektörünün yeniden büyümeye geçtiği ifade edildi. Bu tespitler, büyümenin kaynakları ve sürdürülebilirliği hakkında daha net bir tablo sunuyor; özellikle dış talebin ve sanayi üretiminin toparlanmasının büyümeyi desteklediği öne çıkıyor.

politikalar ve gelecek döneme yönelik hedefler:

Yılmaz, önümüzdeki dönemde ekonomik yönetimin önceliklerini de paylaştı. Amaçların arasında fiyat istikrarını kalıcı hale getirmek, dengeli büyümeyi gözetmek, makroekonomik istikrarı güçlendirmek, üretim ve teknolojik kapasiteyi artırmak ve yüksek katma değerli üretimi desteklemek yer alıyor. Bu çerçevede atılacak adımların büyümenin kalıcılığı ve ekonomik dayanıklılık üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yılmaz’ın açıklaması, küresel belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin arttığı bir ortamda Türkiye ekonomisinin direnç ve dinamizmine vurgu yapıyor; politika öncelikleri ise büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamaya yönelik bir yol haritası sunduğunu gösteriyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, &quot;KESİNTİSİZ BÜYÜME PERFORMANSIMIZ 24 ÇEYREĞE ULAŞIRKEN...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, "KESİNTİSİZ BÜYÜME PERFORMANSIMIZ 24 ÇEYREĞE ULAŞIRKEN, YILLIKLANDIRILMIŞ MİLLİ GELİRİMİZ 1,71 TRİLYON DOLARA YÜKSELMİŞTİR" DEDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı
images

Van’da kırtasiyelerde telaş: veliler erken alışverişi tercih ediyor
images

Enflasyonla mücadeleyi sürdürürken üretim ve yatırımı uygun finansmanla destekle...
images

Halk kartla binlerce aileye nefes: ağustosta 10 milyon lira destek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Tramvayda sığınan genç küfür tartışmasının ardından kuru sıkı tabancayla yaralandı

Salihli Belediyespor güven tazeledi; Hoze ile hedef şampiyonluk

Çorum'da Zafer Bayramı'nda at yarışları coşkusu

Ekonomide 24 çeyrektir süren büyüme: bakan Kacır rakamları paylaştı

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı