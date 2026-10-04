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Türkiye ev sahipliğinde Nusret-2026: İzmir Körfezi ve Karadeniz sahillerinde ortak tatbikat

MSB, Nusret-2026 Davet Tatbikatı'nın 6-16 Ekim'de İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde, 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemlerle gerçekleştirileceğini açıkladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:53

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Türkiye ev sahipliğinde Nusret-2026: İzmir Körfezi ve Karadeniz sahillerinde ortak tatbikat

Türkiye ev sahipliğinde Nusret-2026: İzmir Körfezi ve Karadeniz sahillerinde ortak tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Nusret-2026 Davet Tatbikatı ile ilgili programı duyurdu. Tatbikat, 6-16 Ekim tarihleri arasında icra edilecek ve harekât alanı olarak İzmir Körfezi ile Karadeniz Ereğli önleri belirlendi.

Katılımcılar ve araç-unsur sayısı:

Bakanlık açıklamasına göre tatbikata, milli unsurların yanı sıra NATO Daimî Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 (SNMCMG-2) ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu (MCM Black Sea) unsurları katılacak. Planlanan unsurlar arasında 20 gemi, 5 hava aracı ve çeşitli insansız sistemler yer alıyor.

MSB'nin paylaşımı ve tatbikatın niteliği:

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğin dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla icra edileceği vurgulandı. Açıklamada tatbikatın mayın karşı tedbirleri alanındaki iş birliğini ve ortak kabiliyetleri güçlendirmeye yönelik olarak planlandığı belirtildi.

Programın sahadaki uygulama detayları ile görev dağılımları, ilgili unsurların koordinasyonunda tatbikat öncesi kesinleştirilecek. Kamuoyuna yapılan duyuruda tarihler, alan ve katılımcı sayılarına ilişkin bilgiler net şekilde paylaşıldı.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DOST VE MÜTTEFİK ÜLKE UNSURLARININ...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI (MSB), TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİNDE DOST VE MÜTTEFİK ÜLKE UNSURLARININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLECEK NUSRET-2026 DAVET TATBİKATI’NIN 6-16 EKİM TARİHLERİ ARASINDA İZMİR KÖRFEZİ VE KARADENİZ EREĞLİ ÖNLERİNDE İCRA EDİLECEĞİNİ BİLDİRDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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