Türkiye ile Fransa karşılaşmasında 15 dakika golsüz geçti

maçın ilk 15 dakikası:

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup açılış maçında Fransa ile Kocaeli’de karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası golsüz eşitlikle, skor 0-0 devam ediyor.

oyun akışı ve beklentiler:

Karşılaşma temkinli başladı; her iki takım da kontrollü oynayarak riskleri sınırladı ve net gol fırsatları sınırlı kaldı. Orta saha mücadelesi öne çıkarken hücum kanatları ve duran toplar ilerleyen dakikalarda belirleyici olabilir.

Maç hâlâ devam ediyor ve teknik hamleler ile ritim değişiklikleri skoru etkileyebilir. İzleyiciler için önümüzdeki dakikalar, ilk golü getirebilecek girişimlerin görülebileceği bölüm olacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, UEFA ULUSLAR A LİGİ 1. GRUP İLK MAÇINDA FRANSA İLE KOCAELİ'DE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.