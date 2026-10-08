Türkiye ile Macaristan stratejik ortaklığı derinleştiriyor: Fidan'dan Mekke anlaşması ve Karadeniz uyarısı

Fidan ve Orban ortak basın toplantısında buluştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Macaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Anita Orban, Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Türkiye-Macaristan Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı sonrasında ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Görüşme, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi yönünde atılan adımların değerlendirilmesine sahne oldu.

Toplantının öncelikleri ve ekonomik hedefler:

Fidan, toplantıda ikili ilişkilerin her yönüyle ele alındığını belirterek, 2025'te 5 milyar doları aşan mevcut ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda Ticaret Bakanlarının video konferansla temas kurduğunu aktaran Fidan, savunma sanayi iş birliklerinin de ilerletilmesi için somut adımlar atıldığını ve ortak üretim ile teknoloji geliştirme projelerinde ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Türkiye'nin coğrafi konumu nedeniyle Macaristan'ı, Türk ürünlerinin Avrupa'ya taşınmasında kritik bir rota olarak gördüğünü vurgulayan Fidan, bilim, teknoloji, eğitim, kültür ve turizm alanlarındaki çalışmaların ise ilişkilerin geleceğine dönük uzun vadeli bir yatırım olarak değerlendirildiğini söyledi.

Güvenlik iş birliği ve NATO katkıları:

Fidan, müttefik Türkiye'nin Macaristan'daki NATO İleri Kara Kuvvetleri oluşumuna katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti. Savunma sanayii alanındaki iş birliğini derinleştirme yönündeki çabaların sürdüğünü, ortak üretim ve teknoloji projelerinin daha ileri taşınması için çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Ayrıca Macaristan'ın Türk dünyasıyla tarihî ve kültürel bağlarına dikkat çeken Fidan, Macaristan'ın Türk Devletleri Teşkilatındaki gözlemci üyeliğinin kıymetli olduğunu ve bu platformdaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın değerlendirilmesi:

Basın toplantısında, gazetecilerin sorduğu sorular kapsamında Mekke Ortak Savunma Anlaşması gündeme geldi. Fidan, Suudi Arabistan'da 5 Ekim'de Riyad'da düzenlenen Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi Toplantısı'na Türkiye'nin katılım sağladığını hatırlattı. Toplantıda Suudi Arabistan'ın maruz kaldığı saldırılar ile anlaşmanın kurumsallaşmasına ilişkin yapısal kararların ele alındığını, bu kapsamda askeri karargah, sekreterya ve yeni sekreter ataması gibi konuların gündeme geldiğini belirtti.

Bu çerçevede Fidan, tarafların anlaşmanın ardından kısa sürede kurumsallaşma ve pratik adımlar konusunda ciddi irade ortaya koyduğunu ifade etti. Anlaşmanın TBMM'ye sevk edilmesi için gerekli çalışmaların tamamlandığını, Cumhurbaşkanı'na nihai arzlarının yapıldığını ve Meclis'e sunma yönünde karar alındığını kaydetti.

"Türkiye başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacak"

Fidan, Mekke Anlaşması bağlamında Türkiye'nin rolüne dair net bir vurgu yaparak, özellikle Yemen'den kaynaklanan saldırılar ve savunma katkıları konusunda Pakistan ile birlikte değerlendirmeler yürütüldüğünü söyledi. Bu bağlamda, zaman zaman gündeme gelen siyasal retoriğe karşı Türkiye'nin tutumunu açıklayarak Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağına asker gönderip orada bir saldırı yapmayacağını vurguladı.

Karadeniz ve bölgesel güvenlik endişeleri:

Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel ve küresel istikrar için devam eden bir tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirterek, savaşın başından bu yana çatışmaların Karadeniz'e sirayet etmemesi için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin titizlikle uygulanması ve Karadeniz Tahıl Girişimi gibi mekanizmaların somut örnekler olduğunu dile getirdi.

Ancak bugün için savaşın Karadeniz'e yayılmakta olduğuna dikkat çeken Fidan, sivil gemilere yönelik artan saldırıların can, mal, seyir ve çevre güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu, Karadeniz'in yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine bölge ülkeleri olarak izin verilmemesi gerektiğini ifade etti. Özellikle Türk bayraklı, Türk sahipli veya Türk personelli gemilerin etkilenmesinden duyulan endişeyi belirterek, bunun durması için diplomatik ve pratik çabaların devam ettiğini söyledi.

Fidan, taraflara yönelik uyarılar ve çözüm önerilerini hem ikili hem çok taraflı platformlarda aktardıklarını ancak kış gelmeden her iki tarafın da askeri üstünlük sağlama çabalarının bölgedeki seyir güvenliğini olumsuz etkilediğini ekledi.

Gazze, İsrail ve bölgesel diplomasi:

Gazze'deki duruma ilişkin bir soru üzerine Fidan, Gazze'de devam eden insanlık dramının sona erdirilmesi ve kalıcı bir barışın sağlanması için Türkiye'nin ve uluslararası aktörlerin yoğun diplomasi yürüttüğünü belirtti. Fidan, "Gazze'de devam eden soykırımın durması" ifadesini kullanarak, hem ikili hem çok taraflı tüm diplomasi araçlarının devrede olduğunu ve Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu tüm görüşmelerinde birinci gündem maddesi olarak ele aldığını söyledi.

Fidan, Gazze Barış Planı'nın maddelerinin hayata geçirilmesi için çalışıldığını, İsrail'in planın uygulanmasıyla ilgili eksiklikleri bulunduğunu ve yeni uluslararası baskının bölgedeki dramın sona erdirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Ayrıca yaklaşan seçimlerin bölgesel dinamikleri etkileyebileceğini; ancak bunun Türkiye'nin diplomatik çabalarını durdurmadığını belirtti.

Macaristan'ın tutumu ve ikili beklentiler:

Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban ise görüşmeleri "çok yararlı ve ileriye dönük" olarak nitelendirerek, Macaristan'ın dış ilişkilerinde Türkiye'nin önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Orban, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere teknik iş birliğinin artırılmasına karar verildiğini; böylece ikili ilişkilere yeni bir yön kazandırıldığını belirtti.

Bir gazetecinin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine ilişkin sorusuna yanıt veren Orban, Macaristan'ın Türkiye ile ilişkilerde her zaman diyalogu desteklediğini ve AB içinde Türkiye'nin dostu olduklarını ifade ederek, iki taraf arasındaki ortak menfaatlere dayalı yaklaşımın sürmesini diledi.

Basın toplantısının ardından her iki bakan da gazetecilerin sorularını yanıtladı; görüşmelerin savunma, ticaret, teknoloji ve bölgesel güvenlik alanlarında somut iş birlikleri üretmesi hedefleniyor.

Bakan Fidan ve Macaristan dışişleri Bakanı Orban’dan ortak açıklama