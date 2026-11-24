Bakan Çiftçi'nin konuşması

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'da düzenlenen Moğolistan Milli Günü Programı'na katıldı. Konuşmasında iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkat çekti ve ilişkileri ekonomi, eğitim, ticaret ve kültür alanlarında stratejik ortaklık çerçevesinde güçlendirme hedefini paylaştı.

Tarihi ve diplomatik bağlar:

Çiftçi, Türkiye ile Moğolistan arasındaki bağların diplomatlık ilişkilerinin ötesine, yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek Orhun Vadisi'nde yükselen yazıtların bu ortak geçmişin yaşayan tanıkları olduğunu vurguladı. Bakan, bu yılın diplomatik ilişkilerin tesisinin 57’nci yıl dönümü olması nedeniyle ilişkilerin manevi boyutunun da önem taşıdığını ifade etti.

Stratejik ortaklık ve iş birliği alanları:

Çiftçi, ilişkilerde iki kritik dönüm noktasına işaret etti: 2011'de Moğolistan'ın Türkiye'yi "üçüncü komşu" olarak ilan etmesi ve 2025'te cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ziyaretle ikili ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi. 2025 ziyaretinin, Moğolistan'dan Türkiye'ye 21 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk cumhurbaşkanı ziyareti olduğuna dikkat çekti.

Bakan ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin gönül coğrafyasıyla ilişkileri güçlendirmeyi dış politikasının önceliklerinden biri haline getirdiğini, karşılıklı güvenin pekiştirilmesi, ticaretin artırılması ve yatırımların teşvik edilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Çiftçi, iki ülke arasındaki siyasi iradenin güçlü olduğunu vurgulayarak geçen mayısta Ulanbatur'da tamamlanan Türkiye-Moğolistan Karma Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (KEK) 10’uncu Dönem Toplantısı'nın önemine değindi. Toplantıya KEK Eş Başkanı olarak Türkiye'yi temsilen katıldığını aktaran bakan, toplantıda ekonomi, ticaret, altyapı, madencilik, eğitim, tarım, hayvancılık ve kültür gibi alanlarda iş birliği konularının ele alındığını kaydetti.

Konuşmasını, iki ülke arasındaki güçlü dostluğun ve stratejik ortaklık çerçevesindeki dayanışmanın önümüzdeki dönemde de halkların karşılıklı yararına geliştirileceği inancıyla tamamladı.

Bakan Çiftçi: "Türkiye ile Moğolistan arasındaki bağlar yüzyıllar öncesine dayanıyor"