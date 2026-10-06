Türkiye ile yeni astronot görüşmeleri sürüyor: Axiom Space yakın zamanda başka bir Türk göndermeyi hedefliyor

Axiom Space ve Türkiye iş birliği sürüyor:

Axiom Space CEO'su ve Başkanı Dr. Jonathan Cirtain, Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) oturumunun ardından İhlas Haber Ajansı'na verdiği demeçte Türkiye ile insanlı uzay uçuşları konusunda görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Cirtain, Ax-3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Alper Gezeravcı'nın ardından Türkiye ile ilişkilerin sürdüğünü vurguladı ve "yakın zamanda başka bir Türk astronotu uçurma fırsatını dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cirtain, Ax-3 bağlamında Türkiye'den bilimsel deneylerin de taşındığını hatırlatarak, bu tür özel astronot görevlerinin hem eğitim hem de bilimsel iş birliği açısından yeni kapılar açtığını belirtti. Şirketin Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili kurumlarla iş birliğini memnuniyetle sürdürdüğünü ifade etti.

üniversiteler ittifakı ile bilimsel fırsatlar:

Axiom Space'in üniversitelerle iş birliğine yönelik bir yapısı bulunduğunu söyleyen Cirtain, şirket bünyesindeki üniversiteler ittifakı aracılığıyla Türkiye'deki üniversitelerin de görevlerde yer alabileceğini aktardı. Hedef, öğrenciler, araştırmacılar ve diğer katılımcıların bilimsel deneyler geliştirmesi ve bu deneyleri ISS veya gelecekteki Axiom görevlerine gönderebilmeleri.

Cirtain, Axiom Mission 3 kapsamında Türk bilimsel yüklerinin uzaya taşındığını belirtti ve geçmiş iş birliklerinden bir örnek olarak ODTÜ'nün adını verdi. Üniversiteler ittifakının, mevcut ve gelecekteki uzay görevlerinde araştırma projelerinin yer almasını sağlayacak bir platform olduğu vurgulandı.

axiom station takvimi ve özel görevler:

Axiom Station projesinin takvimi ile ilgili bilgi veren Cirtain, ticari uzay istasyonunun sürekli dört mürettebat barındırabilecek yapıda olacağını ve bunun için iki modüle ihtiyaç duyulduğunu söyledi. İlk modülün 2028'den önce fırlatılmayacağı, ikinci modülün ise 2029'da fırlatılmasının planlandığı açıklandı. Bu takvimle istasyonun on yılın sonunda faaliyete geçmiş olması hedefleniyor.

ISS'nin görevini tamamlamasının ardından ticari uzay istasyonlarına geçiş yapılacağını belirten Cirtain, bu sürecin Türkiye dahil ülkelere Axiom Station'daki insanlı görevler ve mikro yerçekimi ortamında üretim ile araştırma imkanları sunacağını ifade etti. Ayrıca, ISS görevden çekilmeden önce de Türkiye ile özel astronot görevlerinde iş birliğinin sürdürülebileceğini yineledi.

Cirtain, Axiom Space'in bugüne kadar 4 özel astronot görevi gerçekleştirdiğini, bu görevlerde 11 ülkenin temsil edildiğini ve ekiplerin 160'tan fazla araştırma faaliyeti yürüttüğünü söyledi. NASA'nın Axiom'u art arda 5. kez özel astronot görevine liderlik etmek üzere seçtiğini ve bu görevin 2027'de planlandığını belirtti.

Genel olarak Cirtain'in mesajı, Axiom Space'in hem Türkiye ile hem de uluslararası paydaşlarla insanlı uçuş ve bilimsel iş birliklerini genişletme niyetinde olduğu; üniversite ortaklıkları, özel astronot görevleri ve Axiom Station ile önümüzdeki yıllarda yeni fırsatların açılmasının beklendiğiydi.

JONATHAN CİRTAİN