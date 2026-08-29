Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Türkiye mütevazı modada Uzak Doğu'nun Avrupa köprüsü oldu

İstanbul Fashion Connection’da Endonezya, Wastra ilhamlı koleksiyonlarıyla yer aldı; Türkiye’nin Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'ya açılan tekstil köprüsü vurgulandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:47

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Türkiye mütevazı modada Uzak Doğu'nun Avrupa köprüsü oldu

Türkiye mütevazı modada Uzak Doğu'nun Avrupa köprüsü oldu

İstanbul'da düzenlenen İstanbul Fashion Connection etkinliğinde Endonezya, son koleksiyonlarını sergileyerek Türkiye'nin bölgesel erişim gücünü ön plana çıkardı. Etkinlik, tasarımların, trendlerin ve markaların buluştuğu bir platform olarak mütevazı moda ekosistemindeki iş birlikleri için zemin oluşturdu.

Endonezya'nın stratejisi:

Endonezya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ndari Surjaningsih etkinliğin önemini vurgulayarak, "Endonezya, tasarım, üretim, islami finansman, dijitalleşme ve küresel pazarlara erişim dâhil tüm değer zincirini güçlendirerek dünyanın önde gelen mütevazı moda merkezlerinden biri olma vizyonunu sürdürüyor" dedi. Surjaningsih ayrıca Türkiye'nin "köklü geçmişi, endüstrisi ve Avrupa, Orta Doğu ile Orta Asya'ya açılan güçlü konumuyla" bu vizyona katkı sunduğunu belirtti.

Yetkili, iki ülke arasında ticaret, yatırım, insan kaynağı geliştirme, tasarımcı değişimi ve endüstriyel ağların güçlendirilmesi gibi alanlarda somut iş birlikleri hedeflediklerini söyledi; amaç, mütevazı modanın küresel helal ekonomisindeki etkisini büyütmek ve Endonezya'yı stratejik ortak haline getirmek.

Defile ve kültürel buluşma:

Etkinlikte Febry Ferry Fabry, Boolao, Nissa Khoirina, Dama Kara, Eiwa ve Sofie gibi tasarımcılar yeni koleksiyonlarını bir defileyle sundu. Türk mankenlerin yer aldığı gösteride tasarımlar, Endonezya'nın zengin geleneksel kumaş kültürü Wastra'dan ilham alarak modern muhafazakâr moda perspektifiyle yeniden yorumlandı.

Defileyi Ndari Surjaningsih ile birlikte İstanbul Konsolosluğu Ekonomik İşler Müşaviri Hannan Hadi de izledi. Organizasyon, müslüman ülkeler arasında daha kapsayıcı ve bağlantılı bir küresel mütevazı moda ekosistemi inşa etme hedefinin somut bir yansıması olarak değerlendirildi.

İSTANBUL FASHİON CONNECTİON&#039;A KATILAN ENDONEZYA, GİYİM TARZINI YANSITAN SON TREND ÜRÜNLERİNİ...

İSTANBUL FASHİON CONNECTİON'A KATILAN ENDONEZYA, GİYİM TARZINI YANSITAN SON TREND ÜRÜNLERİNİ SERGİLEDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Göksun'da ballar buluştu: yayla çeşitleri tanıtıldı, bal yeme yarışmasını Semih...
images

Bursa'nın yedi asırlık sofrası: hafızayı besleyen gastronomi yolculuğu
images

Bursa, üniversite ile sanayiyi buluşturan uygulamalı eğitimin pilot üssü oluyor
images

Karabük’e 77 yeni hekim kadrosu tahsis edildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bursa'nın yedi asırlık sofrası: hafızayı besleyen gastronomi yolculuğu

Memleketinde son yolculuk: emekli baş polis Şevki Akdemir toprağa verildi

Denizde eş zamanlı hortumlar cep telefonuyla kaydedildi

Tamir sırasında patlayan lastik işçiyi savurdu, yara almadan kurtuldu

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı