Türkiye uzayda kendi uydusunu tasarlayan nadir ülkeler arasında yer aldı

Erdoğan'ın açılış konuşması:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi açılış töreninde yaptığı konuşmada ülkenin uzay teknolojilerindeki ilerlemesini vurguladı.

Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin özgün kapasitesine dikkat çekerek Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren üreten test eden ve uzayda kullanan nadir ülkelerden biridir ifadesini kullandı.

yerli uydu yetkinliğinin önemi:

Vurgu, Türkiye'nin uydu teknolojilerinde uçtan uca bir yetkinlik kazandığına dair bir değerlendirme sunuyor. Tasarım, geliştirme, üretim ve test süreçlerini içeren bu döngü, ülkenin uzay alanında dışa bağımlılığını azaltma ve stratejik özerklik hedefleriyle örtüşüyor. Söz konusu yetkinlik, savunma, haberleşme ve veri hizmetleri gibi alanlarda operasyonel esneklik sağlıyor.

kongrenin mesajı ve beklentiler:

Kongre platformu, sektör paydaşlarına politika, AR-GE ve sanayi ilişkilerinde yön verme işlevi görüyor. Erdoğan'ın açıklaması, devletin uzay çalışmalarına verdiği desteğin sürdürüleceğine dair güçlü bir sinyal niteliği taşıyor; bu da özel sektör ve araştırma kurumları için iş birliği ve yatırımların artacağı beklentisini güçlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan, geliştiren üreten test eden ve uzayda kullanan nadir ülkelerden biridir"