Türkiye yüzyılı: terörsüzlük, üretim ve küresel şefkat vizyonu

Ordu buluşmasında vizyonun özeti:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Ordu İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda Türkiye Yüzyılı vizyonunu detaylandırdı. Toplantı, “Kardeşlikle Kenetlenen, İstikrarla Güçlenen Türkiye” ve “Terörsüz Türkiye” temaları çerçevesinde gerçekleştirildi ve partililer ile yerel yöneticilerin katılımına sahne oldu.

Demir konuşmasında, projenin yalnızca siyasi bir hedef olmadığını; ekonomik, askeri, ticari, bilimsel ve teknolojik alanlarda iddialı hedefleri kapsayan geniş bir yaklaşım olduğunu vurguladı. Türkiye Yüzyılı ifadesini, milletin yeniden doğuşunu ve ülkenin gelecek önceliklerini tanımlayan bir çerçeve olarak sundu.

Terörle mücadeleden üretime kayış:

Demir, vizyonun en çarpıcı yönlerinden birini terörle mücadeleye aktarılan kaynakların bundan sonra üretim, istihdam, bilgi ve teknolojiye yönlendirilmesi olarak açıkladı. Konuşmada, “Türkiye Yüzyılı, Terörsüz Türkiye’ye ulaşmanın” gerekliliği ve iç cepheyi tahkim ederek bölgesel olarak terörsüz bir alana ulaşma hedefi sıkça tekrarlandı. Bu vurgu, güvenlik politikalarındaki başarının sosyo-ekonomik dönüşümle buluşturulmasına işaret ediyor.

Demir ayrıca AK Parti’nin örgüt yapısının partiyi seçime endeksli değil, sürekli halkla iç içe bir konuma koyduğunu belirterek, güçlü teşkilat yapısının bu vizyonun yerelde uygulanmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

Dış politika, yardım ve şehir vizyonu:

Türkiye Yüzyılıʼnın uluslararası boyutuna da değinen Demir, vizyonun Arakan’dan Türkistan’a, Gazze’den Afrika’ya kadar uzanan bir şefkat ve güç paylaşımı misyonu taşıdığını söyledi. Bu söylem, Türkiye’nin dış politikada mazlumlara destek ve bölgesel etki iddiasını vurguluyor.

Demir, savunma sanayi, tarım ve ulaşımda daha ileri adımlar atma hedefinin yanı sıra şehirlerin afetlere karşı dirençli, çevreci ve sıfır atık ilkelerine uygun; akıllı yaşam alanlarıyla donatılmış olmasının da Türkiye Yüzyılı kapsamında olduğunu belirtti. Bu, vizyonun hem güvenlik hem de sürdürülebilir kentsel dönüşüm boyutlarını içerdiğini gösteriyor.

AK Parti hizmet anlayışı ve yerel yönetimler:

Konuşmada AK Parti’nin siyaset anlayışına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi. Demir, partinin siyaseti hizmetle bütünleştirerek devleti milletin hizmetkarı hâline getirdiğini, kamu ile vatandaş arasındaki engelleri kaldırdıklarını vurguladı. “25 yılda, 200 yılda yapılamayacakların yapılmasının başarılmasının yeri AK Parti’dir” ifadeleri, partinin hizmet odaklı başarı anlatısını özetledi.

Devlet ile millet arasındaki bağın kuvvetlendirilmesi, kamu kurumlarının millete hizmeti kolaylaştıracak şekilde konumlandırılması ve siyasete itibar kazandırılması Demir’in öne çıkardığı diğer başlıklar arasındaydı.

Yerel temsilcilerden destek mesajları:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de konuşmasında Türkiye’nin bölgesel ve küresel alanda üstlendiği rollere dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem bölgesel hem küresel düzeyde istikrar unsuruna dönüştüklerini belirtti. Güler, partinin mazlum ülkelere örnek olan yaklaşımlarının, aynı zamanda kurtuluş temsilciliği ile örtüştüğünü söyledi.

Programa Ordu’da ve farklı illerden sorumlu AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı. Toplantıda öne çıkan tema, güvenlik kazanımlarının ardından kaynakların üretime, teknolojiye ve toplumsal refaha yönlendirilmesiyle şekillenecek bir gelecek tasarımı oldu.

SAĞDAN SOLA DOĞRU AK PARTİ ORDU MİLLETVEKİLİ İBRAHİM UFUK KAYNAK, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEHMET HİLMİ GÜLER, AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE YEREL YÖNETİMLER BAŞKANI MUSTAFA DEMİR, AK PATİ ORDU İL BAŞKANI SAMET ÖZDEMİR.