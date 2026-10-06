Türkiye'den küresel haberleşme planı: alçak yörüngede 198 uydu

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC 2026) oturumunda konuşan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin alçak Dünya yörüngesinde (LEO) konumlandırılacak geniş çaplı haberleşme ağını anlattı. Akyol, Astralink adı verilen takımyıldızının 198 uydudan oluşacağını ve projenin ilk uydusunun iki yıl içinde fırlatılmasının hedeflendiğini söyledi.

Astralink takımyıldızı ve teknik yaklaşım:

Akyol, Astralink projesinin yalnızca uydu üretimi değil, uzay ve karasal ağların birleştirilmesine odaklanan bir ekosistem inşası olduğunu vurguladı. Sistem için ASELSAN'ın "kendi geliştirdiği dalga biçimi", "kendi çipleri" ve proje ekosistemiyle uyumlu alt sistemlerin kullanılacağını belirtti. Bu yaklaşımın hedefi, ağın güvenli, dayanıklı ve ölçeklenebilir olmasıdır.

ASELSAN'ın açıklamasına göre, projenin karasal iletişim altyapılarıyla bütünleşmesiyle birlikte son kullanıcıya ulaşma kapasitesi artırılacak; bugün itibarıyla 1 milyondan fazla son kullanıcı terminali bulunduğu bildirildi. Akyol, bu altyapıyı Türkiye'ye ve müttefik ülkelere hizmet verecek biçimde uluslararası alana taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Zamanlama ve stratejik hedefler:

Proje takvimine dair Akyol'un verdiği bilgi, ilk uydunun 2 yıl içinde fırlatılmasının planlandığı yönündeydi. ASELSAN, takımyıldızın tamamlanmasıyla Türkiye merkezli bir LEO uydu takımyıldızı çözümünü uluslararası pazara sunmayı hedefliyor. Akyol, şirketin hedefini "bağımsız, ölçeklenebilir ve dayanıklı uzay kabiliyetleri" olarak özetledi ve bu kapasitenin karasal ağlarla birlikte yönetileceğini vurguladı.

Uluslararası iş birlikleri ve altyapı planları:

TUA Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Arif Karabeyoğlu, konuşmasında Türkiye'nin coğrafi kısıtları nedeniyle fırlatma imkanlarının sınırlı olduğunu, bu nedenle Somali'de kurulacak uzay limanının stratejik önem taşıdığını söyledi. Karabeyoğlu, Somali tesisinin sadece ülkenin kendi fırlatmaları için değil, uluslararası kullanıma da açık bir merkez olmasının planlandığını belirtti.

Oturumda söz alan Axiom Space astronotu Michael Lpez-Alegra ise ticari uzay istasyonları ve Axiom Station projesinin takvimine dair bilgi verdi. Lpez-Alegra, Axiom Station'ın ilk modülünün 2028'de fırlatılmasının hedeflendiğini, modüllerin robotik sistemlerle birleştirilerek bağımsız işlevsel bir istasyon oluşturulacağını açıkladı. Ayrıca Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya götürmüş olmaktan duydukları gururu dile getirdi.

Bölgesel girişimler ve yerli uydu projeleri:

Fergani Space temsilcisi Hasan Hüseyin Ertok de kendi LEO uydu takımyıldızı planlarını paylaştı. Ertok, bugüne kadar üç test uydusu fırlattıklarını, yaklaşık iki hafta içinde FRG-100 B4 adlı 150 kilogram ağırlığında yeni bir test uydusu fırlatacaklarını söyledi. Şirket, 200'den fazla uydu göndermeyi planlıyor, seri üretime 2028'in ikinci yarısından itibaren başlamayı ve 2031'de hizmet vermeyi hedefliyor.

Ay görevi ve yerlilik oranı:

TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, Türkiye'nin Ay Araştırma Programı'nın yalnızca bir araç fırlatmak olmadığını, bu görevin bilim, sistem mühendisliği ve yerli sanayi için önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti. Nefes, uzay aracının yerlilik oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu ve bu oranın TÜRKSAT 6A'dakinden daha yüksek olduğunu ifade etti.

Nefes ayrıca projenin üniversiteler, araştırma merkezleri, savunma sanayi şirketleri ve yerli girişimleri bir araya getirdiğini, projede 10'dan fazla yerli paydaş ile 100'den fazla genç mühendisin çalıştığını aktardı. Derin uzay koşullarının LEO ve GEO'dan daha zorlu olduğunu vurgulayan Nefes, Ay görevinden elde edilecek deneyimin gelecekteki uydu ve uzay projelerinde kullanılacağını söyledi.

Oturumda ele alınan başlıklar, Türkiye'de hem devlet kurumları hem de özel sektör tarafından eş zamanlı yürütülen uzay girişimlerinin teknoloji, altyapı ve uluslararası iş birliği ekseninde nasıl şekillendiğini gösterdi. ASELSAN'ın Astralink girişimi, Fergani Space'in konumlama ve seyrüsefer planları, Somali'de planlanan fırlatma üssü ve TÜBİTAK'ın Ay programı, Türkiye'nin uzay ekosisteminde kısa ve orta vadede izlenecek ana hatları ortaya koyuyor.

Türkiye 198 uyduluk uzay ağına hazırlanıyor: İlk uydu 2 yıl içinde