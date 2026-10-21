Türkiye'den Tanzanya'ya 100 yerli yük vagonu ihraç edilecek

Türkiye'den Tanzanya'ya yeni raylı sistem ihracatı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) tarafından üretilecek Sggmrs tipi 100 adet yük vagonunun Tanzanya'ya ihraç edileceğini açıkladı. Bu adım, TÜRASAŞ'ın yerli ve milli imkanlarla geliştirilen üretim kapasitesini uluslararası pazarlara taşıma yönündeki çalışmalarının bir devamı olarak değerlendiriliyor.

üretim ve teslim süreci:

Uraloğlu, vagonların TÜRASAŞ Sivas Bölge Müdürlüğü bünyesinde üretileceğini belirtti. Daha önce Tanzanya'ya gönderilen DE10000 tipi ana hat lokomotifi ihracatının ardından, bu proje bir yıl içinde gerçekleştirilen ikinci demir yolu aracı ihracatı olacak. Bakanlığın açıklamasına göre üretim kapasitesi, hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik planlı olarak değerlendirilecek.

vagonların teknik özellikleri ve kullanım alanı:

İhraç edilecek vagonlar 109 ton taşıma kapasitesine sahip olacak ve 6 akslı tasarımla yaklaşık 21 metre uzunluğunda üretilecek. Tasarım, farklı uzunluklardaki konteynerlerin taşınmasına uygun olarak planlandı; böylece Tanzanya'nın demir yolu yük taşımacılığında esneklik sağlanması hedefleniyor.

Uraloğlu'nun ifadelerine göre bu ihracat, TÜRASAŞ'ın üretim kabiliyetinin uluslararası rekabete uygun şekilde güçlendiğinin somut bir göstergesi. Projenin hem bölgesel tedarik zincirlerine katkı sunması hem de Sivas'taki endüstriyel kapasitenin ihracata dönük kullanımını artırması bekleniyor.

Yetkililer, üretim takvimi ve teslimat planına ilişkin ayrıntıları ilerleyen dönemde paylaşacaklarını not etti; ancak açıklamada hedefin kısa sürede sevkiyatlara başlamak olduğu vurgulandı. Bu adım, Türkiye'nin raylı sistem ihracatında çeşitlenmeyi ve yeni pazarlara açılmayı amaçlayan stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, TÜRASAŞ TARAFINDAN TANZANYA’YA İHRAÇ EDİLMEK ÜZERE ÜRETİLECEK SGGMRS TİPİ 100 ADET YÜK VAGONUNA İLİŞKİN AÇIKLAMADA BULUNDU.