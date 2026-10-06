Dolar 49,1712 +0,11%
Euro 55,3821 +0,43%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.629,93 +0,16%
EUR/USD 1,1264 +0,36%
Brent Petrol 101,08 +0,50%
--°

Türkiye'nin 2050 risk haritası: su, sıcak ve altyapı baskısı

AXA Türkiye İklim Raporu 2026, 2050'de 65 milyonun su stresi ve 23 milyonun ısı stresi riski taşıdığını; bölgesel etkiler ve uyum önlemlerini gösteriyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 15:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Türkiye'nin 2050 risk haritası: su, sıcak ve altyapı baskısı

AXA Türkiye İklim Raporu 2026'nın temel bulguları

AXA Climate tarafından hazırlanan AXA Türkiye İklim Raporu 2026, iklim değişikliğinin önümüzdeki 25 yılda Türkiye'de oluşturabileceği riskleri haritalandırdı. Raporda; su kaynakları, tarım, şehirler ve kritik altyapılar başta olmak üzere farklı alanlardaki kırılganlıklar 7 küresel iklim modelinin projeksiyonları ile yerel veriler kullanılarak analiz edildi. Raporun lansmanı, Sigorta Haftası kapsamında AXA Türkiye CEO'su Yavuz Ölken ile Yekta Kopan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

su kıtlığı ve tarım üzerindeki etkiler:

Raporun en çarpıcı sonuçlarından biri su stresi ile ilgili: 2050'ye kadar yaklaşık 65 milyon kişinin yüksek veya çok yüksek düzeyde su stresiyle karşılaşma riski bulunuyor; bu, ülke nüfusunun yaklaşık %74'üne

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Çarşamba'da fındık üreticileri değer için TMO'ya yöneldi
images

Piyasadan çekilen masa tenisi takımında kurşun ve kadmiyum tespiti
images

Fiyat istikrarı için sıkı para politikası vurgusu
images

Bolu'da pazarları canlandıran kanlıca hasadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

Trump: Paknejad’ın istifası, Hürmüz Boğazı ve sevkiyat iddiaları

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi