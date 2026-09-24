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Türkiye'nin bölgesel sorumluluğu ve terörle mücadelenin yeni adımları

Faruk Acar, Kayseri'de Türkiye'nin Erdoğan liderliğinde güvenliğini güçlendirip bölgesel istikrara katkı sunduğunu, diplomasi ve savunma adımlarını anlattı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:41

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EDİTÖR: Caner Şahin

Türkiye'nin bölgesel sorumluluğu ve terörle mücadelenin yeni adımları

Türkiye'nin bölgesel sorumluluğu ve terörle mücadelenin yeni adımları

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında geldiği Kayseri'de AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında ülkenin dış politika ve güvenlik gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Acar, küresel ve bölgesel dengelerin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye'nin hem kendi güvenliğini güçlendirdiğini hem de bölgesinde istikrar sağlanması yönünde sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

bölgesel diplomasi ve savunma iş birliği:

Acar, dünyanın birçok bölgesinde çatışma ve güvenlik sorunlarının sürdüğünü belirterek Karadeniz'deki savaş, Ortadoğu'daki çatışmalar ve enerji ile ticaret yollarındaki tehditlere dikkat çekti. Bu bağlamda Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanmasının, üç ülkenin savunma ve caydırıcılık kapasitelerini geliştirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu söyledi. Acar, bu tür girişimlerin bölgede yeni bir güvenlik anlayışının şekillenmesine işaret ettiğini kaydetti.

Diplomatik alandaki çabaların da sürdüğünü belirten Acar, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı bağlamında barış için temaslarda bulunduğunu; Gazze'de yaşananlara karşı diplomatik girişimler, ateşkes çağrıları ve insani yardım çabalarına katkıda bulunduğunu ifade etti. Suriye'de güvenliğin ve toprak bütünlüğünün sağlanmasına yönelik diplomatik gayretlerin de devam ettiğini anlattı.

Acar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı çağrılara da değinerek, Erdoğan'ın "dünyanın vicdanına seslendiğini" ve "Mazlumun, Gazze'nin sesi olduğunu" söylediğini aktardı. Bu çerçevede Türkiye'nin diplomasi ve savunma kapasitesini geliştirerek uluslararası alandaki etkinliğini artırdığı vurgulandı.

terörle mücadele ve "terörsüz Türkiye" süreci:

Acar, iç güvenlik ve toplumsal bütünlüğe ilişkin yürütülen süreci "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladı. Yaklaşık yarım asırlık terör mücadelesinin milletçe ağır bedeller getirdiğini, ailelere ve topluma zarar verdiğini söyleyen Acar, bu yükün hafifletilmesine yönelik adımların atıldığını belirtti.

Acar, yürütülen düzenlemelerin "genel af ya da pazarlık süreci" olmadığını, bütün aşamaların hukuki çerçevede ve ilgili güvenlik kurumlarının denetiminde gerçekleştiğini vurguladı. Silahların teslim edilmesi ve örgütsel varlığın sona ermesinin güvenlik kurumlarınca tespit edileceğini, sürecin bir sonraki aşamaya ancak Milli Güvenlik Kurulumuz'un teyidiyle taşınacağını ifade etti.

Bu hassas dönemde provokasyonlara karşı uyanık olunması gerektiğini söyleyen Acar, toplumsal gerilimi artırmaya, kardeşlik bağlarını zedelemeye ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye yönelik girişimlere karşı kararlı duracaklarını belirtti. Ayrıca şehitlerin, gazilerin ve ailelerinin hatırasına gösterilen saygının her zaman ön planda tutulduğunu; bu çerçevede atılacak hiçbir adımın onların acılarını artırmayacağını vurguladı.

Toplantıda AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve teşkilat mensupları da hazır bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA KAYSERİ&#039;YE GELEN AK PARTİ TANITIM VE MEDYA BAŞKANI FARUK...

TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA KAYSERİ'YE GELEN AK PARTİ TANITIM VE MEDYA BAŞKANI FARUK ACAR, AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NDA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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