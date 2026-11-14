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Türkiye'nin doğal mirasını yapay zekâyla belgeleyen model COP31'de tanıtıldı

Refik Anadol ile İş Bankası, 33 milli parktan toplanan 500 milyondan fazla veriyle geliştirilen 'Büyük Doğa Modeli: Türkiye'yi COP31'de tanıttı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 14:31

GÜNCELLEME: 14 Kasım 2026 - 14:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Türkiye'nin doğal mirasını yapay zekâyla belgeleyen model COP31'de tanıtıldı

Refik Anadol ve İş Bankası'nın sunumu

Dünyaca ünlü dijital medya sanatçısı Refik Anadol, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle geliştirilen 'Büyük Doğa Modeli: Türkiye' projesini COP31'de paylaştı. Anadol, projenin yapay zekâyı doğayı taklit etmek ya da onun yerini almak için değil, doğayı anlamak amacıyla kullanma yaklaşımını merkezine aldığını vurguladı: "Yapay zekâyı doğayı taklit etmek veya onun yerini almak için değil, doğayı anlamak için kullanmalıyız".

Anadol, COP31’in beşinci gününde İklim Finansmanı Sahnesi’nde gerçekleştirdiği konuşmada projenin teknik altyapısını ve hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Ardından İş Bankası standında yapılan söyleşide projenin saha süreci ve iş birliği detaylarına dair bilgiler verdi.

Projenin veri temeli:

Proje kapsamında Türkiye’nin 33 milli parkından saha çalışmaları yapıldı ve 500 milyondan fazla veri noktası toplandı. Araştırmaya 150’den fazla kişi katkı sundu. Anadol, bu verilerin özellikle endemik türler ve güncel doğa verileri söz konusu olduğunda mevcut büyük yapay zekâ modellerinin eksik veya yanlış sonuçlar üretebilmesi sorununu gidermede kritik olduğunu belirtti.

Modelin, ülke ölçeğindeki özgün verilerle eğitilmesinin bilimsel araştırmalara açık bir veri kaynağı oluşturma amacı taşıdığı ve uluslararası ölçekte de katkı sunmasının hedeflendiği ifade edildi. Anadol ayrıca yapay zekânın üretkenliğinden ziyade insanlığa ve doğaya katacağı değere vurgu yaptı: "Yapay zekâ için 10 yıl, neredeyse 100 yıllık bir döneme karşılık geliyor" sözleriyle çalışmanın uzun soluklu perspektifine dikkat çekti.

İş Bankası'nın COP31 katılımı ve taahhütleri:

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, COP31 değerlendirmesinde çevre ve insan ilişkisinin önemine dikkat çekti. Sözen, kurum olarak karbon hedefleri ve taahhütlerinin kamuoyuyla paylaşıldığını, finans sektörünün sorumluluğu kapsamında çevresel projelere destek verdiklerini aktardı.

Sözen, İş Bankası'nın ağaçlandırma ve deniz ekosistemini korumaya yönelik uygulamalarına da değindi: 2008-2017 döneminde 81 İlde 81 Orman projesi kapsamında 2,2 milyon fidan dikildiğini ve 2023-2031 döneminde aynı sayıda fidan daha dikmeyi hedeflediklerini belirterek toplamda 4 milyon 400 bin fidan hedefine işaret etti.

COP31'deki diğer oturumlar ve paneller:

COPArt Alanı'nda düzenlenen "Koleksiyondan Müzeye: RHM’nin Hikâyesi" oturumunda İş Bankası Resim Heykel Müzesi temsilcileri koleksiyonun müzeye dönüşüm sürecini ve gelecek kuşaklara aktarma stratejilerini anlattı.

Aynı zamanda İş Bankası standında "Geleceği Finanse Etmek, Dönüşümü Mümkün Kılmak" oturumu gerçekleştirildi; Proparco ve DEG gibi kuruluşların yöneticileri kalkınma finansmanının dönüşümdeki rolünü tartıştı. Gazeteci Elif Ergu’nun moderatörlüğündeki panelde "Ormanlar için Birlikte: İklim Krizi, Teknoloji ve Koruma" konusu ele alınırken, orman koruma girişimleri ve teknolojik yaklaşımlar üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Gün boyunca ayrıca üretimde döngüselliğin ölçeklendirilmesi, yeşil ve mavi tahvillerin çevre koruma hedefleriyle ilişkisi gibi konularda paneller düzenlendi. İş Bankası'nın COP31 programına ve oturum detaylarına banka web sitesinden erişilebileceği bilgisi de paylaşıldı.

Refik Anadol ve İş Bankası iş birliğiyle geliştirilen model, sahip olduğu veri zenginliğiyle doğanın korunması ve bilimsel çalışmalara kaynak sağlanması hedefini taşıyor; COP31'de yapılan paylaşımlar bu yaklaşımın hem teknolojik hem de toplumsal boyutlarını gündeme taşıdı.

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SUAT SÖZEN

İŞ BANKASI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SUAT SÖZEN

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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