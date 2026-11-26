THY başkanından hizmet ihracatında çift haneli büyüme vurgusu

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Hizmet İhracatçıları Buluşması ve 2025 Yılı Hizmet İhracatının Şampiyonları Ödül Töreni'nde hizmet ihracatındaki gelişmeleri değerlendirdi. Şeker, 2018'de 65,5 milyar dolar düzeyinde olan hizmet ihracatının 2025'te 124,9 milyar dolar seviyesine ulaştığını belirterek, 7 yıllık dönemde neredeyse iki katlık bir artış kaydedildiğini ifade etti.

ödül töreni ve sektörlerin katkısı

Tören kapsamında 20 ayrı kategoride toplam 60 firmaya ödülleri takdim edildi. Şeker, programda hizmet sektörlerinin Türkiye ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çekti ve bu başarının arkasındaki emek, bilgi birikimi ile nitelikli insan kaynağını öne çıkardı. Etkinlikte; turizm, lojistik, sağlık, eğitim, yazılım ve yolcu taşımacılığı gibi alanların bu artışta belirleyici rol oynadığı vurgulandı.

ekonomi ve cari dengeye etkisi

Şeker, 2025'te elde edilen 63 milyar dolar tutarındaki hizmet ticareti fazlasının, hizmet ihracatının cari dengeye pozitif yansımasının somut bir göstergesi olduğunu belirtti. Bu sonucun, hizmet sektörlerinin hem gelir hem de dış ticaret dengesi açısından önemini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Konuşmasında ayrıca ödül alan firmaların katkısını ve sektörlerin çeşitlenmesini öne çıkaran Şeker, hizmet ihracatındaki başarının tek başına bir kurumun değil, çok sayıda özel sektör kuruluşu ile kamunun ortak çalışmasının sonucu olduğunu kaydetti.

Şeker, geleceğe dönük stratejilere de değinerek, bu birikimin dijitalleşme ve yeni teknolojilerle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Hizmet İhracatçıları Birliği aracılığıyla üyelerin yeni pazarlara ulaşması ve iş bağlantılarını geliştirmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti ve önümüzdeki dönemde kamu-özel sektör iş birliğiyle hizmet ihracatının daha da büyütüleceğini vurguladı.

Toplum ve ekonomi ilişkisine dair değerlendirmelerini sosyal medya hesabından da paylaşan Şeker, törende vurgulanan başarıların arkasındaki emeği takdir ederek sektörlerin sürdürülebilir büyüme hedeflerine işaret etti.

HİZMET İHRACATÇILARI BULUŞMASI VE 2025 YILI HİZMET İHRACATININ ŞAMPİYONLARI ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLENDİ. THY YÖNETİM KURULU VE İCRA KOMİTESİ BAŞKANI PROF. DR. MURAT ŞEKER (SAĞDAN İKİNCİ). TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT (SAĞDAN İKİNCİ)