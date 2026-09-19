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Türkmenoğlu Karayazı'da: talepleri kayda aldı, çözüm için takipte

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Karayazı'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu; iletilen talepleri kayda alıp çözüm için takip edeceğini açıkladı.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 14:35

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EDİTÖR: Elif Demir

Türkmenoğlu Karayazı'da: talepleri kayda aldı, çözüm için takipte

Türkmenoğlu'nun Karayazı ziyaretinde program:

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, "Türkiye Yüzyılı için hep yeni, hep ileri" programı çerçevesinde Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir dizi temas gerçekleştirdi. İlçe merkezinde düzenlenen buluşmalarda hem teşkilat temsilcileri hem de vatandaşlarla bir araya gelen Türkmenoğlu, bölgenin önceliklerine dair görüş alışverişinde bulundu.

Teşkilat ve halk buluşması:

Karayazı İlçe Başkanlığı'ndaki gençlik ve halk toplantısına AK Parti Erzurum İl Başkan Yardımcısı Özlem Kaner, Karayazı İlçe Başkanı Adnan Atalay, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Serdar Tutkun ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Karayazı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Latif Maskan ve çok sayıda parti üyesi katıldı. Toplantıda vatandaşların dile getirdiği sorunlar tek tek not alındı ve öncelikler üzerinde duruldu.

Cami ve esnaf ziyaretleri:

Program kapsamında Türkmenoğlu, Karayazı Merkez Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra ilçe merkezindeki esnafı tek tek ziyaret etti. Esnafla kurduğu samimi diyaloglarda ilçenin ekonomik durumu, ihtiyaçları ve beklentileri detaylı şekilde gündeme geldi; ziyaretlerde esnafa hayırlı işler temennisi iletildi.

Türkmenoğlu, toplantılarda ve sokak görüşmelerinde iletilen her talebin kayda alındığını vurgulayarak, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla iletişime geçeceğini ifade etti. Ayrıca "Barış ve kardeşlik yolunda adımlar atılan bu coğrafyada, hep birlikte geleceğe yürümeye devam edeceğiz" sözleriyle birlik vurgusu yaptı ve taleplerin Ankara'da yakın takipçisi olacağını belirterek ilçeden ayrıldı.

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ KAYHAN TÜRKMENOĞLU, &quot;TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN HEP YENİ, HEP İLERİ&quot;...

AK PARTİ VAN MİLLETVEKİLİ KAYHAN TÜRKMENOĞLU, "TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN HEP YENİ, HEP İLERİ" PROGRAMLARI KAPSAMINDA ERZURUM’UN KARAYAZI İLÇESİNDE BİR DİZİ TEMAS VE İNCELEMELERDE BULUNDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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