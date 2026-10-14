Türkoğlu'nda oksijen tankı patladı, çevre beyaz dumanla kaplandı

Olayın özeti:

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan oksijen gazı dolum tesisinde bir oksijen tankı patladı. Patlama sonrası tesisi ve çevresini yoğun beyaz duman sardı.

Müdahale ve kontrol:

Dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle olay yerindeki durum kontrol altına alındı ve güvenlik önlemleri uygulandı.

Çevresel etkiler ve ulaşım:

Patlamanın ardından oluşan beyaz duman çevreye yayıldı; yetkililer ve müdahale ekipleri çevredeki güvenliği sağlayarak durumu izlemeye devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKSİJEN GAZI DOLUM TESİSİNDEKİ OKSİJEN TANKI PATLADI. ÇEVREYİ BEYAZ DUMAN SARARKEN DURUM KONTROL ALTINA ALINDI.