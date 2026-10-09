Türkoğlu'nda silahlı kavgada görevli polis hayatını kaybetti

Olayın detayları:

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında çıkan tartışma alacak verecek meselesi nedeniyle büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olay sırasında Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sadullah Orçan (55) ile bir kişi daha yaralandı.

Görgü tanıklarının ve güvenlik güçlerinin bildirdiğine göre, çatışma anında çevredeki iş yerlerinden birinin güvenlik kamerası olaya dair görüntüler kaydetti. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Görüntülerde neler var:

İş yeri kamerasına yansıyan görüntülerde tarafların bir arada bulunduğu ve silahların ateşlendiği anlar yer alıyor. Görüntüler, kavgaya dönüşen tartışmanın kısa süre içinde şiddetlenmesini belgeledi.

Kamera kayıtları ve olay yerindeki deliller, polis ekipleri tarafından inceleniyor; görüntüler soruşturma dosyasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Soruşturma ve cenaze işlemleri:

Ağır yaralanan Sadullah Orçan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kahramanmaraş Valiliği'nin yazılı açıklamasında ise isim farklılığına dikkat çekilerek, olayda hayatını kaybeden personelin valilik kaydında Seydullah Orçan olarak geçtiği belirtildi. Valilik açıklamasında, şüpheli şahsın yakalandığı ve adli tahkikatın devam ettiği bildirildi.

Hayatını kaybeden polis memurunun Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı ve cenazesinin yarın Beyoğlu Mahallesi'nde defnedilmesinin beklendiği kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma yetkililerce sürdürülüyor.

Kahramanmaraş'ta polis memurunun hayatını kaybettiği silahlı saldırı kamerada