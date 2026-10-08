Türkoğlu'ndaki silahlı kavgada görevdeki polis memuru yaşamını yitirdi

olayın ayrıntıları:

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan polis memuru Sadullah Orcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olayda ayrıca bir kişinin daha yaralandığı, yaralının tedavi altına alındığı bildirildi. Çatışmanın nasıl başladığı ve taraflar arasındaki ilişkinin niteliği hakkında henüz resmi açıklama yapılmadı.

soruşturma ve görev yeri:

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemeler sürüyor; adli ve kriminal soruşturmalar kapsamında delil toplama çalışmaları yürütülüyor.

Hayatını kaybeden polis memurunun Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görev yaptığı öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından kamuoyunu bilgilendireceklerini açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ’IN TÜRKOĞLU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN SİLAHLI KAVGA BİR POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ.