Türkülerle Erzurum'un kimliği

Süleyman Demirel Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi'nde yayımlanan Alpaslan Aliağaoğlu imzalı "Türkülerde Erzurum: Bir Şehir Kimliği Çalışması" araştırması, türküler üzerinden Erzurum kentinin hem fiziksel hem de beşeri bileşenlerini analiz ediyor. Çalışma, türkülerde sıkça dile getirilen ögelerin bir şehrin kimliğinin anlaşılmasında nasıl araçsal olduğuna dikkat çekiyor.

Fiziksel coğrafyanın ve mevsimlerin izleri:

Araştırma, Erzurum ve çevresinin dağlar, yaylalar, yükseklik, kar gibi fiziki coğrafya özelliklerinin şehir kimliğinin oluşmasında belirleyici olduğunu vurguluyor. Yazar, türkülerde geçen imgelerden hareketle Erzurum'un farklı sıfatlarla anıldığını belirtiyor: "Erzurum 'yayla şehirdir'. İki mevsimli şehirdir. Beyaz örtülü, kış ve kayak şehridir. Erzurum dik şehirdir. Erzurum kavşak şehridir." Bu ifadeler, kent hafızasında mevsimsel döngülerin ve topografyanın ne kadar güçlü yer tuttuğunu gösteriyor.

Çalışma, ayrıca Erzurum'un coğrafi konumunun ve sit alanı özelliklerinin kentin anlatılarında sıklıkla yer aldığını, uzun süren kışların ve kısa yazların yaşam ritmini ve kültürel imgeleri şekillendirdiğini aktarıyor. Bu bağlamda türküler, fiziksel mekânın sosyal hayatta nasıl somutlaştığını aktaran birer belge niteliği taşıyor.

Manevi değerler ve toplumsal kimlik:

Araştırmada beşeri ve manevi unsurlar da ayrıntılı ele alınıyor. Çalışma, Erzurum'un yalnızca coğrafi bir yer değil, aynı zamanda manevi değerler taşıyan bir şehir olarak yankılandığını belirtiyor: "Erzurum iman şehridir. Manevi değerler şehridir. Ramazan şehridir." Türkülerde Ramazan ayının ve dini pratiklerin şehir hayatında özel bir yer tuttuğu, bu dönemin kente kutsal bir nitelik kazandırdığı vurgulanıyor.

Benzer şekilde, araştırma Erzurum'u "dadaşlar diyarı" olarak tanımlıyor ve dadaş kavramının taşıdığı cesaret, edepli duruş ve toplumsal dayanışma gibi karakter özelliklerinin kentin sözlü kültüründe sıkça öne çıktığını not ediyor. Ayrıca Nine Hatun, tabyalar, Aziziye gibi yerel ve tarihsel referansların milli kimlik söylemiyle iç içe geçtiği belirtiliyor.

Türküler ve mekân ilişkisi:

Aliağaoğlu, şehir kimliğinin mekânsal yönüne özellikle dikkat çekiyor: "Şehir kimliğinin mekânsal yönü vardır. Bu mekâna ait birçok özelliğin dışa vurumudur. Müzik özellikle de türküler mekânsal olanı yansıtırlar." Bu perspektifle türküler, sadece duygusal ifadeler değil; aynı zamanda kentlilerin mekân algısını, tarihsel hafızasını ve sosyal ilişkilerini görünür kılan kaynaklar olarak değerlendiriliyor.

Çalışma sonuçları, türkülerde Erzurum'un özgün bileşenlerinin öne çıktığını; bu bileşenler arasında coğrafi farklılıkların, dini ritüellerin, tarihsel anıların ve toplumsal karakterlerin bulunduğunu gösteriyor. Yazar, bu unsurların bir araya gelerek kentin "bedeninin ruhu" olarak adlandırılabilecek bir şehir kimliği oluşturduğunu ifade ediyor.

Sonuç olarak araştırma, türkülerden yola çıkarak Erzurum'un «beyaz örtülü, iki mevsimli, yayla ve kış-kayak şehri», aynı zamanda "iman, ramazan ve milli kimlik" ile ilişkilenen çok katmanlı bir portre çizildiğini ortaya koyuyor. Aliağaoğlu'nun çalışması, müzik ve sözlü kültürün şehir analizine katkısını somut örneklerle göstererek, türküler aracılığıyla yapılan kimlik okumalarının önemini vurguluyor.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ DERGİSİ ‘NDAN YAYINLANAN ALPASLAN ALİAĞAOĞLU TARAFINDAN YAPILAN "TÜRKÜLERDE ERZURUM: BİR ŞEHİR KİMLİĞİ ÇALIŞMASI" BAŞLIKLI ARAŞTIRMADA İLGİNÇ SONUÇLAR ÇIKTI.