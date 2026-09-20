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Tuşba'da kısa sürede kontrol altına alınan örtü üstü yangın

Van'ın Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi'nde çıkan örtü üstü yangın, mahalle sakinlerinin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:30

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tuşba'da kısa sürede kontrol altına alınan örtü üstü yangın

Tuşba'da kısa sürede kontrol altına alınan örtü üstü yangın

Van'ın Tuşba ilçesi Şemsibey Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle bir örtü üstü yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve söndürme:

Kısa sürede olay yerine ulaşan Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını söndürdü. Ekiplerin hızlı çalışması, alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Olayın ardından:

Yangının çıkış nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı; konuyla ilgili incelemeler sürüyor. Mahalle sakinlerinin zamanında yaptığı ihbar sayesinde müdahale hızlı gerçekleştiği bildirildi.

VAN&#039;IN TUŞBA İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGIN, İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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