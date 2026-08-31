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Tuşba'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü üstü yangın söndürüldü

Tuşba ilçesi İskele Mahallesi'nde çıkan örtü üstü yangın, mahalle sakinlerinin ihbarıyla Tuşba İtfaiye Grup Amirliği tarafından büyümeden söndürüldü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Tuşba'da rüzgarın etkisiyle yayılan örtü üstü yangın söndürüldü

Tuşba'da örtü üstü yangın

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle örtü üstü bir yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı ve mahalle sakinleri durumu fark ederek yetkililere ihbarda bulundu.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İhbarın ardından 112 Acil Çağrı Merkezine gelen bildirim üzerine bölgeye intikal eden Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına hızlı müdahale etti. Ekiplerin çalışması sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alındı.

Olayın seyri ve sonuç:

Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın, çevre yapılara sıçramadan söndürüldü ve kontrol altına alındı.

VAN&#039;IN TUŞBA İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN...

VAN'IN TUŞBA İLÇESİNDE ÇIKAN ÖRTÜ ÜSTÜ YANGINI İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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