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Tutak'ın 37 yıllık doktoru: sabit telefonla iletişim kuran hekim

1989'dan bu yana Tutak'ta görev yapan Dr. Cihan Ökten, 37 yıldır sabit telefonu üzerinden hastalarıyla iletişim kurarak çevre ilçelerde de güven kazandı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 17:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tutak'ın 37 yıllık doktoru: sabit telefonla iletişim kuran hekim

yıllar içinde kurulan güven:

Dr. Cihan Ökten, 1989'da Gümüşhane'den Tutak'a gelerek başladığı hekimlik görevini aralıksız sürdürüyor. Yıllar içinde ilçeye kök salan Ökten, bir hemşire ile hayatını birleştirip Tutak'ta yaşamayı tercih etti ve mesleğine adanmışlığıyla ilçenin sevilen simalarından biri haline geldi. Geçen 37 yıl boyunca binlerce hastaya hizmet veren Ökten, yalnızca Tutak'ta değil çevre ilçelerde de tanınıyor ve güven duyulan bir hekim olarak biliniyor.

hastalarla iletişim biçimi:

Teknolojinin hayatın her alanına girdiği günümüzde Dr. Ökten, cep telefonu kullanmıyor; bunun yerine evindeki sabit telefonu üzerinden hastalarıyla iletişimini sürdürüyor. Bu tercih, onun hastalarına erişilebilir kalma ve birebir ilişki kurma yaklaşımının bir parçası olarak öne çıkıyor. Hastalarla kurduğu uzun soluklu bağlar, muayene dışındaki iletişim kanallarında da devam ediyor.

sade yaşam, derin etki:

Ökten'in hikâyesi, hekimlikte deneyimin, fedakârlığın ve insanlarla kurulan güven ilişkilerinin önemini gösteriyor. Tutak'ta 1989'dan bu yana görev yapan bir hekim olarak onun pratiği, tıbbi müdahalenin ötesinde bir toplumsal güven ağı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle Dr. Cihan Ökten, ilçede yalnızca sağlık hizmeti veren biri değil, aynı zamanda uzun yıllara yayılan bir güvenin temsilcisi olarak değerlendiriliyor.

AĞRI&#039;NIN TUTAK İLÇESİNDE 1989 YILINDAN BU YANA HEKİMLİK YAPAN DR. CİHAN ÖKTEN, HASTALARIYLA...

AĞRI'NIN TUTAK İLÇESİNDE 1989 YILINDAN BU YANA HEKİMLİK YAPAN DR. CİHAN ÖKTEN, HASTALARIYLA KURDUĞU GÜÇLÜ BAĞLAR VE MESLEĞİNE OLAN BAĞLILIĞIYLA İLÇENİN SEVİLEN SİMALARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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