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Tütsü alevleri kuru otları tutuşturdu, boş kümes kullanılamaz hale geldi

Tekirdağ Altınova'da pireleri tütsüyle uzaklaştırmak isteyen yaşlı kadının yaktığı tütsü, kuru otları tutuşturarak kümeste yangın çıkmasına neden oldu.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tütsü alevleri kuru otları tutuşturdu, boş kümes kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde, iddiaya göre M.B. isimli yaşlı kadın, boş kümesteki pireleri tütsüyle uzaklaştırmak istedi. Tütsüden çıkan alevler çevredeki kuru otları tutuşturunca yangın başladı ve alevler kümese sıçradı.

Müdahale ve sonuç:

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve yangının çevreye yayılmasının önüne geçildi.

Yangının etkisiyle kümes kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Pire kovarken kümesten oldu

Pire kovarken kümesten oldu

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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