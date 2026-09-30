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Tütsüyle pire kovmaya çalışırken kümes yandı

Tekirdağ Altınova'da pireleri tütsüyle kovmak isteyen yaşlı kadının tutuşturduğu kuru otlar kümede yangına yol açtı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 10:58

GÜNCELLEME: 30 Eylül 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Tütsüyle pire kovmaya çalışırken kümes yandı

Tekirdağ Altınova'da kümes yangını

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesinde, iddiaya göre boş bir kümeste pireleri uzaklaştırmak için tütsü yakan M.B. adlı yaşlı kadının işlemi yangınla sonuçlandı. Tütsüden çıkan alevlerin etraftaki kuru otlara sıçramasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü ve kümes kullanılamaz hale geldi.

Olayın gelişimi:

Çevredeki vatandaşların alevleri fark edip durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü; alevlerin daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçildi.

İnceleme ve sonuç:

Olay sonrası kümesin kullanılamaz duruma gelmesi kaydedilirken, yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı. Olayda yaralanma veya can kaybı bildirilmediği, yangının söndürüldüğü ve çevresel yayılımın engellendiği aktarıldı.

ALEVLERİ FARK EDEN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ....

ALEVLERİ FARK EDEN VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE YANGIN KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINARAK SÖNDÜRÜLDÜ. YANGININ ÇEVREYE YAYILMASININ ÖNÜNE GEÇİLİRKEN, KÜMES KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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