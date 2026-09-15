Dolar 48,6451 +0,01%
Euro 56,1884 +0,18%
Bist 13.892,30 -2,41%
Altın Gram 6.780,30 +0,06%
EUR/USD 1,1545 +0,02%
Brent Petrol 108,18 -0,52%
--°

tut’ta Antep fıstığı hasadı sahaya döktü: üretici ve işçiler mesaiye başladı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaklaşık 45 bin dekar alanda Antep fıstığı hasadı başladı; Kaymakam Abdülhamit Bağış üreticiler ve işçilerle sahada buluştu.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:47

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

tut’ta Antep fıstığı hasadı sahaya döktü: üretici ve işçiler mesaiye başladı

Hasat sezonu start aldı

Adıyaman’ın Tut ilçesinde Antep fıstığı hasadı başladı. İlçede yaklaşık 45 bin dekar alanda sürdürülen üretimde, hasatla birlikte üreticiler ve tarım işçileri tarlalarda yoğun mesaiye başladı.

Kaymakamın saha ziyareti:

Tut Kaymakamı Abdülhamit Bağış, hasadın sürdüğü Akçatepe Köyü’ne giderek üreticiler ve tarım işçileriyle bir araya geldi. Hasat çalışmalarını yerinde inceleyen Bağış, üreticilerden sezonun durumu ve ürün verimi hakkında bilgi aldı ve sahadan gelen gözlemleri dinledi.

Ekonomi ve beklentiler:

Antep fıstığı, ilçenin ekonomik yapısında önemli bir yere sahip. Üreticilerin yıl boyunca gösterdiği emeğin karşılığını alması, bölge üretimi ve gelirleri açısından belirleyici oluyor. Bu çerçevede Kaymakam Bağış, üreticilerin talep ve önerilerini dinleyerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.

Bağış ziyaret sırasında üreticilere yönelik temennilerini de paylaştı: "Üreticilerimizin ve tarım işçilerimizin büyük emek verdiği fıstık hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimizin emeklerinin karşılığını aldığı, kazançlı ve verimli bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum."

Hasadın ilerleyen günlerde yoğunlaşması beklenirken, sahada alınan uygulama ve geri bildirimler gelecek sezon için de yol gösterici olacak.

ADIYAMAN&#039;IN TUT İLÇESİNDE FISTIK HASADI BAŞLADI. YAKLAŞIK 45 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİMİ YAPILAN...

ADIYAMAN'IN TUT İLÇESİNDE FISTIK HASADI BAŞLADI. YAKLAŞIK 45 BİN DEKAR ALANDA ÜRETİMİ YAPILAN ANTEP FISTIĞININ HASADIYLA BİRLİKTE ÜRETİCİLER VE TARIM İŞÇİLERİ TARLALARDA YOĞUN MESAİYE BAŞLADI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Otoparka taşınan aileye kaymakamlık ve hayırsever destek oldu
images

Samsun'da otobüsten inen cumhurbaşkanının Emre Vural'la anlık sohbeti hafızalara...
images

Aşiretler federasyonu hükümetin LGBT çalışmalarını destekledi, Pierre Loti Tepes...
images

Hastanedeki ailesinin izinden giden pratisyen hekim Eylül Uçal acil serviste gör...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Suudi koalisyonu, Mekke'ye yönelik insansız hava aracı saldırısını engelledi; Husiler reddetti

Doğu Pasifik'te lojistik ağı hedef alındı: Los Choneros'un yakıt teknesi batırıldı

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçip park halindeki direği devirdi

Kuzey çevre yolunda çarpışma: Kayseri'de bir sürücü yaralandı

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi