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Tut'ta gökyüzünden tarlaya: irlandalı Michael Moran'ın wingsuit atlayışı

İrlandalı pilot Michael Moran, Adıyaman'ın Tut ilçesinde 1.850 rakımlı Hacımammet Dağı'ndan tandem paraşütle ayrılarak wingsuit ile 800 metre serbest atlayış gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 11:22

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 11:35

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tut'ta gökyüzünden tarlaya: irlandalı Michael Moran'ın wingsuit atlayışı

Tut'ta gökyüzünden tarlaya: irlandalı Michael Moran'ın wingsuit atlayışı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde bu kez alışılmış yamaç paraşütü uçuşlarının ötesine geçen bir etkinlik gerçekleşti. İrlandalı pilot Michael Moran, Ölüdeniz pilotlarından Ayşenur Katırcı ile birlikte bin 850 rakımlı Hacımammet Dağı'ndan tandemde kalkış yaptı ve yamaç paraşütünden ayrılarak özel wingsuit kıyafetiyle serbest atlayışa geçti.

tut'ta bir ilk deneyim:

Bugüne kadar çok sayıda yamaç paraşütü uçuşuna sahne olan Tut ilçesinde ilk kez wingsuit atlayışı gerçekleştirildi. Uçuş sırasında tandem paraşütle irtifa kazanan Moran, yamaç paraşütünden ayrıldıktan sonra yerden 800 metre yükseklikte serbest atlayışını sürdürdü ve ilçe merkezindeki bir tarlaya güvenli iniş yaptı.

pilotun gözlemleri ve bölgenin avantajları:

Moran, iniş sonrası yaptığı açıklamada bölgeyi uçuş için övdü: "Burası, uçuşa başlamak için mükemmel bir yerdi. İniş alanı da oldukça güzel. Herkes çok yardımcı oldu." Pilot ayrıca Tut'un orta seviye pilotlar için uygun geniş alanlara ve her rüzgar yönüne uyum sağlayan koşullara sahip olduğunu belirtti. Moran, yukarıya araçla çıkmanın kolaylığı sayesinde termik beklemek zorunda kalmadan kısa sürede birden fazla uçuş yapılabildiğini vurguladı.

Yerel yetkililer ve pilotlar açısından bu tür gösteriler, ilçenin hava sporları profiline katkı sağlarken bölgenin özgün coğrafi yapısının farklı hava sporları için de elverişli olduğuna dair somut bir örnek sundu.

İRLANDALI MİCHEL MORAN, ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE 800 METRE YÜKSEKLİKTE YAMAÇ PARAŞÜTÜNDEN...

İRLANDALI MİCHEL MORAN, ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİNDE 800 METRE YÜKSEKLİKTE YAMAÇ PARAŞÜTÜNDEN WİNGSUİT UÇUŞU (SERBEST ATLAYIŞ) GERÇEKLEŞTİRDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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