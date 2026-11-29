ihale tamamlandı:

6 Şubat depremleri sonucu zarar gören Tut Merkez Ulu Camii için restorasyon ihalesi gerçekleştirildi ve tamamlandı.

belediyeden teşekkür:

Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, restorasyon sürecine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile emeği geçenlere ilçe adına şükranlarını iletti.

tarihi caminin geleceği:

İhalenin sonuçlanmasıyla, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi caminin yeniden eski ihtişamına kavuşması yolunda önemli bir adım atılmış oldu ve çalışmaların Tut ilçesine hayırlı olması dilendi.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİ MERKEZ ULU CAMİİ’NİN RESTORASYON İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.