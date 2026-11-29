ihale tamamlandı:
6 Şubat depremleri sonucu zarar gören Tut Merkez Ulu Camii için restorasyon ihalesi gerçekleştirildi ve tamamlandı.
belediyeden teşekkür:
Tut Belediye Başkanı Ercan Öncebe, restorasyon sürecine katkı sunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile emeği geçenlere ilçe adına şükranlarını iletti.
tarihi caminin geleceği:
İhalenin sonuçlanmasıyla, 6 Şubat depremlerinde hasar gören tarihi caminin yeniden eski ihtişamına kavuşması yolunda önemli bir adım atılmış oldu ve çalışmaların Tut ilçesine hayırlı olması dilendi.
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE HASAR GÖREN ADIYAMAN’IN TUT İLÇESİ MERKEZ ULU CAMİİ’NİN RESTORASYON İHALESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
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