Tutuklamadan tahliyeye: Ece Güner cezaevinden çıktı

Ece Güner hakkında gelişme

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında 16 Temmuz’da gözaltına alınan ve tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı ve avukat Ece Güner, yaklaşık üç ay sonra cezaevinden tahliye edildi.

Tutuklama ve yöneltilen suçlamalar:

Soruşturma kapsamında Güner hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem yapıldı. Tutuklama kararı 16 Temmuz tarihinde uygulanmıştı.

Tahliye ve süreç:

Tutuklanmasının ardından yaklaşık üç aylık bir süreci geride bırakan Ece Güner, 7 Ekim tarihinde cezaevinden çıktı. Tahliyeye ilişkin açıklama ve mahkeme sürecinin sonraki aşamalarına dair resmi kurumların açıklamaları bekleniyor.

Haberde adı geçen tarihler ve suçlamalar resmi soruşturma kapsamında bildirilen bilgiler doğrultusunda korunmuştur. Süreçle ilgili yeni gelişmeler geldikçe kamuoyuna yansıyacaktır.

Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner tahliye edildi