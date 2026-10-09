Dolar 49,3373 +0,11%
Euro 55,2479 -0,03%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.695,32 +1,54%
EUR/USD 1,1202 -0,12%
Brent Petrol 104,70 +0,40%
--°

Tutuklamadan tahliyeye: Ece Güner cezaevinden çıktı

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında 16 Temmuz’da tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı avukat Ece Güner, yaklaşık üç ay sonra 7 Ekim’de tahliye edildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 12:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tutuklamadan tahliyeye: Ece Güner cezaevinden çıktı

Ece Güner hakkında gelişme

Ahbaplar Suç Örgütü soruşturması kapsamında 16 Temmuz’da gözaltına alınan ve tutuklanan eski İBB Başkan Danışmanı ve avukat Ece Güner, yaklaşık üç ay sonra cezaevinden tahliye edildi.

Tutuklama ve yöneltilen suçlamalar:

Soruşturma kapsamında Güner hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "görevi kötüye kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla işlem yapıldı. Tutuklama kararı 16 Temmuz tarihinde uygulanmıştı.

Tahliye ve süreç:

Tutuklanmasının ardından yaklaşık üç aylık bir süreci geride bırakan Ece Güner, 7 Ekim tarihinde cezaevinden çıktı. Tahliyeye ilişkin açıklama ve mahkeme sürecinin sonraki aşamalarına dair resmi kurumların açıklamaları bekleniyor.

Haberde adı geçen tarihler ve suçlamalar resmi soruşturma kapsamında bildirilen bilgiler doğrultusunda korunmuştur. Süreçle ilgili yeni gelişmeler geldikçe kamuoyuna yansıyacaktır.

Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner tahliye edildi

Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan avukat Ece Güner tahliye edildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaçışın sonu kavşakta: motosiklet sürücüsü otomobile çarptı
images

Araç kamerası kaydetti: midibüsü sollayan motosiklet aydınlatma direğine çarptı
images

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama
images

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yeni alternatif bulvar Karaköprü ile şehir hastanesine ulaşımı kolaylaştırıyor

Galatasaray devreyi Abdülkerim'in golüyle önde kapattı

Adana müzesinde on’ca lezzet buluşması

Araç kamerası kaydetti: midibüsü sollayan motosiklet aydınlatma direğine çarptı

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da