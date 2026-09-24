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Tutuklanan şüpheli adliye çıkışında savcıyı ve kamerayı suçladı

Akyazı'da bir evden para ve telefon çalınmasıyla suçlanan Y.Y. ve U.D. tutuklandı; adliye çıkışında U.D. kameraya tepki gösterip savcıyı suçladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:27

GÜNCELLEME: 24 Eylül 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tutuklanan şüpheli adliye çıkışında savcıyı ve kamerayı suçladı

Olayın gelişimi:

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi 9024. Sokak’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre İran vatandaşı M.J. (31)'ye ait ikamete giren şüpheliler Y.Y. (20) ve U.D. (22), evde bulunan cüzdan, pasaport, 20 bin TL nakit para, 12 bin 760 TL değerinde İran tümeni ve 2 cep telefonunu çaldı.

Eşyalarının eksik olduğunu fark eden M.J., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler olay yerinde inceleme başlattı ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda şüpheliler kısa sürede tespit edilerek gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Y.Y. ve U.D., hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adliye çıkışındaki tepki:

Polis aracına bindirildiği sırada basın mensupları tarafından görüntülenen U.D., gazetecilerin yönelttiği sorulara tepki gösterdi. "Hırsızlık suçlamasını kabul ediyor musunuz" sorusuna "Etmiyorum" yanıtını veren şüpheli, bir muhabirin "Evden 40 bin lira ve telefon çaldığınız iddia ediliyor, ne diyeceksiniz" şeklindeki sorusuna karşılık, "Hayır, bunun yanında olduğum için beni aldı savcı. Kamerayı araştırmadan beni cezaevine sokuyor. Görüşeceğiz ama bu devlet böyle, anladın mı görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma ve adli işlemler devam ediyor. Emniyet yetkilileri, yapılan çalışmalar sonucunda ele geçirilen eşyalar ve delillerin incelenmeye alındığını bildirdi.

U.D.

U.D.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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