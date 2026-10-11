Tütünle mücadelede yeni hedef: gençleri yaş doğrulama ve elektronik çözümlerle korumak

Bakanın mesajı:

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı sağlıksız akciğer fotoğrafıyla tütün ürünlerinin yol açtığı tahribata dikkat çekti. Bakan Memişoğlu, bu tablonun önlenebilir olduğunu vurguladı ve tütünün yalnızca bireysel bir tercihten ibaret olmadığını, toplumun omuzlarında taşıdığı ortak bir yük haline geldiğini ifade etti.

yaş doğrulama ve elektronik çözümler:

Memişoğlu, 18 yaş altındaki çocukların tütün ürünlerine erişimini kesmenin öncelikleri olduğunu belirtti. Bu amaçla yaş doğrulaması yapacak, mahremiyeti gözeten ve kişisel verileri koruyacak elektronik sistemler de dâhil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi. Ayrıca yeni kanun taslağı ve mevzuatın bu çerçevede ele alındığını kaydetti.

Bakan açıklamasında, uygulamaların kolay kullanım sağlamasının ve veri güvenliğinin önemine vurgu yaptı; bu unsurların gözardı edilmeden, pratik çözümler geliştirileceğini belirtti.

toplum sağlığı ve temiz hava hakkı:

Memişoğlu, sigara içmeyen milyonlarca vatandaşın haklı hassasiyetine ve temiz hava hakkına dikkat çekti. Sosyal alanlarda yaşanan mağduriyetleri gidermeye yönelik çalışmaların sürdüğünü, amaçlarının başta çocuklar olmak üzere toplumun tüm kesimlerini tütünün yıkıcı etkilerinden korumak olduğunu ifade etti.

Hedefin daha sağlıklı ve rahat nefes alabilen bir Türkiye inşa etmek olduğunu söyleyen Bakan, tütünle mücadelenin toplumsal bir sorumluluk olduğuna dikkat çekti ve herkesi bu mücadeleye ortak olmaya çağırdı.

Unutmayalım; tütünle mücadele hepimizin mücadelesidir.

SAĞLIK BAKANI KEMAL MEMİŞOĞLU, SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN BİR İNSANA AİT SAĞLIKSIZ BİR AKCİĞER RESMİ PAYLAŞARAK TÜTÜN VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN TAHRİBATINA DAİR PAYLAŞIM YAPTI