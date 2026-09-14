Tuva Atasever ankaralı öğrencilere uzay görevi deneyimlerini anlattı

Tuva Cihangir Atasever öğrencilerle uzay yolculuğunu paylaştı

Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, 2026-2027 öğretim yılı açılışı kapsamında Ankara’daki bir özel okulda öğrencilerle buluştu. Atasever, mesleki deneyimlerini, uzay görevi hazırlık sürecini ve görev sırasında karşılaştığı öncelikleri anlattı. Konuşmasında 8 Haziran 2024 tarihli Virgin Galactic ile gerçekleştirilen Galactic 07 misyonunu ve bu uçuşla yapılan yedi bilimsel deneyi hatırlattı.

Eğitim, ekipman ve görev öncelikleri:

Atasever, uzaydaki temel amacın bilimsel deneyler olduğunu vurgulayarak ekipman ve donanımın önemine dikkat çekti. "Uluslararası uzay istasyonuna gidildiği zaman oradaki temel görev bilimsel deneyi gerçekleştirmektir. Orada gerçekleştireceğimiz bilimsel deneyleri hayata geçirmek için kullanmamız gereken çeşitli ekipmanlar, donanımlar vardır." şeklindeki ifadelerinde, bu araçların uygun mekanik ve elektriksel konfigürasyon gerektirdiğini anlattı.

Hazırlık sürecinde, cihazların üzerinde gerekli değişiklikleri yapabilme ve oluşabilecek aksaklıklara karşı pratik çözüm üretme eğitiminin ön planda olduğuna değindi. Bu bağlamda öğrencilerle yapılan sohbetlerde, görevde sorumluluk almanın teknik bilgi kadar problem çözme kabiliyeti de gerektirdiği üzerinde durdu.

Üç kritik acil durum ve müdahale eğitimi:

Atasever, eğitimlerin en kapsamlı ayağını acil durum eğitimlerinin oluşturduğunu belirterek, istasyonda karşılaşılabilecek üç kritik acil durumu anlattı. İlk olarak yangın riskine dikkat çekti: "Orası bir bilimsel deney laboratuvarı ve o laboratuvarda bulunan çeşitli ekipmanlarda, bilgisayarlarda yangın çıkabilir. Bu yangına mikro yer çekimi şartlarının ihtiyaçları doğrultusunda etkin bir şekilde müdahale edebilmeyi öğrenmemiz lazım."

İkinci olarak basınç kaybı tehlikesini aktardı; kabin atmosferinin korunmasının önemini ve yapısal bir hasarın neden olabileceği sonuçları örnekledi: "Her an bir atmosferlik basınç o ortamda korunuyor. Bunun oluşturduğu riskle; sizin modülünüzün yapısal bütünlüğünde oluşabilecek bir bozulma... o kabin içi atmosferi uzayda kaybedebilirsiniz."

Üçüncü ve en zorlu acil durum olarak ise amonyum sıvısı kullanımını işaret etti. Atasever, ISS benzeri ortamlarda soğutma için kullanılan amonyumun borular içinde yüksek basınçla taşındığını, bir sızıntı veya patlamanın toksik gaz sızmasına yol açabileceğini söyledi: "Bu amonyumla ilgili boruların içerisinde çok yüksek basınçlı bir şekilde seyahat ediyor. Bu hatlarda oluşabilecek herhangi bir çatlama... toksik ve yüksek basınçlı amonyum gazının kabinin içerisine sızmasına sebebiyet verebilir ve bütün mürettebatı zehirleyebilir."

Konuşmasında, bu üç kritik senaryoya nasıl müdahale edileceğine dair kapsamlı eğitim aldıklarını ve mürettebatla eşdeğer etkinlikte reaksiyon gösterebilme yetkinliğinin zorunlu olduğunu vurguladı: "Oluşabilecek acil durumlara en az oradaki yerleşik mürettebat kadar etkin bir şekilde müdahale edebilmek yetkinliğini kazanmanız icap ediyor."

Etkinlik, Atasever’e takdim edilen bir plaketle sona erdi ve öğrencilerle yapılan soru-cevap bölümü, gençlerin uzay çalışmaları ve bilimsel deneylere ilgisini pekiştirdi.

TÜRKİYE’NİN İKİNCİ ASTRONOTU TUVA CİHANGİR ATASEVER, 2026-2027 ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ KAPSAMINDA ANKARA’DA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELEREK, MESLEKİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI.