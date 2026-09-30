Tuvalde başlayan yolculuk: 13 yaşında kişisel sergi açtı

13 yaşında kişisel sergiyle sanat yolculuğunu sergiledi

Bolu'da yaşayan 8. sınıf öğrencisi Utku Gündüz, 7 yaşında başlayan resim tutkusunu 13 yaşında kişisel bir sergiyle buluşturdu. Tabaklar Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bulunan Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi'ndeki sergide, Utku'nun 7 yaşından 13 yaşına kadar hazırladığı 70'ten fazla resim ile farklı tekniklerle yaptığı örgü çalışmaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 3 Ekim tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Eğitim ve destek süreci:

Utku, resimle ilk olarak ilkokulda tanıştı. İlkokul öğretmeninin yeteneğini fark etmesiyle BİLSEM'e giren genç sanatçı burada aldığı eğitimlerle ilgisini geliştirdi. Resim öğretmeni Zerrin Gürkan Uyman'ın desteğiyle 6 yıl boyunca biriktirdiği eserleri kişisel sergiye dönüştü.

Utku, "BİLSEM’e ilkokulda katıldım. BİLSEM’i kazanınca ailemle resme ilgim olduğunu fark ettik. İlkokul öğretmenim de bunu fark etti ve beni BİLSEM’e yönlendirdi. O zamandan beri resim kursuna gidiyorum. Sergide 70’ten fazla eserim bulunuyor. Genelde resimlerimde Rubik küp ve bukalemunlardan esinlendim. Çok fazla tablom olunca böyle bir sergi açmaya karar verdim. Zaten 7 yaşından beri böyle bir şey planlıyordum" dedi.

İlham, rahatlama ve gelecek planları:

Resim yapmanın kendisini rahatlattığını aktaran Utku, "Bence her sınıfta resim yapılmalı. Çünkü içimdeki stresi atıyorum ve çok rahatlıyorum. Kafam dağılıyor. O haftanın stresini resimde atıyorum" ifadelerini kullandı. Genç sanatçı ayrıca ileride uzay mühendisliği veya endüstriyel tasarım okumak istediğini söyledi.

Utku'nun babası Ufuk Gündüz ise oğlunun küçük yaşlardan itibaren resme ilgi duyduğunu, yaşına göre başarılı olduğunu vurguladı. "Utku küçüklüğünden beri resim çizmeyi seviyordu. Gözlemlediğimizde yaşıtlarına göre biraz daha güzel resim çizdiğini fark ettik. İlkokul öğretmenimiz de bu konuda bizi destekleyince resim dersleri almaya başladı ve BİLSEM’e gitti. Bu şekilde buraya kadar geldi. Özellikle bu yaşta, 7-8 yaşlarından başlayıp 13 yaşına kadar geldiğinde bunu kronolojik bir sırayla yapmaya çalıştık. Serginin açılması bize çok mutluluk veriyor. Biz kendimiz bu yaşlardayken bu tarz şeyler yapamazken, 13 yaşındaki oğlumuzun kişisel bir resim sergisi açması çok gurur verici." dedi ve çocukların ilgi alanlarının bulunup desteklenmesi gerektiğini belirtti.

BOLU’DA 7 YAŞINDA RESİM YAPMAYA BAŞLAYAN 13 YAŞINDAKİ UTKU GÜNDÜZ, 6 YIL BOYUNCA HAZIRLADIĞI ESERLERİNİ KİŞİSEL SERGİDE SANATSEVERLERİN BEĞENİSİNE SUNDU.