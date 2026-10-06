Tuvalu’dan Antalya’ya taşınacak bir ses: COP31 başkanı Murat Kurum’un Pasifik ziyareti

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 öncesi hazırlıklar kapsamında Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuvaluyu kapsayan Pre-COP programına katıldı. Ziyaretin odak noktası, iklim krizinin doğrudan etkilediği Tuvalu’da yerel uyarlama projelerini yerinde görmek ve ada halkının sesiyle müzakere masalarına taşınacak talepleri tespit etmekti.

Saha ziyareti ve proje incelemeleri:

Tuvalu’da Kurum ve beraberindeki ülke temsilcileri, geleneksel bir törenle karşılandı ve deniz seviyesinin yükselmesine karşı tasarlanmış ıslah edilmiş karasal alanlar ile güneş enerjisi projeleri hakkında bilgilendirildi. Ziyarette, saha çalışmalarını, bilim insanlarının gözlemlerini ve yerel halkın deneyimlerini dinleyen heyet, uygulanan uyarlama adımlarının zorluklarını yerinde gözlemledi.

Sosyal medya paylaşımında Kurum, "Antalya’da ev sahipliğini yapacağımız COP31 öncesinde iklim değişikliğini en derinden hisseden Pasifik’teki ada ülkelerinden Tuvalu’dayız. Sular altında kalma tehdidi yaşayan Tuvalu’da bilim insanlarını ve yerel halkı dinledik. Tuvalu’nun sesini Fiji’deki Pre-COP’a, oradan Antalya’ya taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Tuvalu’nun kırılganlığı ve göç düzenlemeleri:

COP31 Başkanlığı’nın Eylem Gündemi’nin 10 öncelikli temasından biri olan Okyanuslar ve Denizler başlığı, Tuvalu gibi ada devletlerinin yaşadığı kırılganlığı doğrudan gündeme getiriyor. Pasifik’te 9 mercan adasından oluşan ve yaklaşık 10 bin nüfusa sahip Tuvalu için bilim insanları, ada topraklarının yüzde 95’inin 2100 yılına kadar su altında kalma ihtimali olduğuna dikkat çekiyor.

Toprak kaybı senaryosu, yalnızca yerleşim alanlarını değil, devlet statüsünü de tehdit ediyor. Bu riskler çerçevesinde Tuvalu, vatandaşlarına yaşam alanı sağlamak için Avustralya ile Kasım 2023’te imzalanan "Avustralya-Tuvalu Falepili Birliği" anlaşması kapsamında yılda 280 Tuvalu vatandaşına Avustralya’da kalıcı ikamet, eğitim ve çalışma hakkı tanınmasını sağlamıştı. Benzer şekilde Fiji, Vanuatu, Küba, Jamaika ve Maldivler gibi ada ülkeleri de iklim değişikliğine karşı en hassas bölge olarak öne çıkıyor.

Pre-COP’un rolü ve bölgesel ev sahipliği:

Her yıl düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı (COP) öncesinde gerçekleştirilen Pre-COP toplantıları, ana zirveye hazırlık yapmak ve ülkeler arasındaki müzakere meselelerini daraltmak amacıyla düzenleniyor. COP31 bu yıl Batı Avrupa ve Diğerleri (WEOG) grubu adına Türkiye’nin ev sahipliğinde yapılacak; müzakere başkanlığını ise Avustralya yürütüyor. Avustralya’nın talebiyle Pasifik’te düzenlenen Pre-COP programları, bölgeden gelecek görüş ve taleplerin Antalya’daki müzakerelere doğrudan yansıtılmasını hedefliyor.

Tuvalu ziyareti, hem yerel uyarlama uygulamalarının görünür kılınması hem de adanın uluslararası müzakere gündemine taşınması açısından COP31 hazırlık sürecinde simgesel bir adım olarak değerlendiriliyor.

COP31 BAŞKANI VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, İKLİM KRİZİNİN ETKİSİYLE SU ALTINDA KALMA RİSKİ BULUNAN ADA ÜLKESİ TUVALU’YA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ZİYARETTE, "TUVALU’NUN SESİNİ FİJİ’DEKİ PRE-COP’A, ORADAN ANTALYA’YA TAŞIYACAĞIZ" DEDİ.