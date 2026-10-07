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Tuz Gölü'nde tuz mantarları ve kristaller gün batımında ilgi çekiyor

Tuz Gölü'nde su seviyesinin azalmasıyla mantar görünümlü kütleler ve kristalleşmiş tuz tabakaları ortaya çıktı; gün batımında ziyaretçiler fotoğraf çekiyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Tuz Gölü'nde tuz mantarları ve kristaller gün batımında ilgi çekiyor

Tuz Gölü'nde tuz oluşumları ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

Tuz Gölü kıyılarında su seviyesinin düşmesiyle yüzeyde farklı biçimlerde tuz birikintileri oluştu. Mantar görünümünde kütleler, ince kristal tabakalar ve geniş beyaz yüzeyler özellikle gün batımındaki ışıkla birlikte ziyaretçilere özgün bir görsel deneyim sunuyor.

görsel özellikler:

Göl yüzeyinde oluşan katmanlar bazen Pamukkale travertenlerini andıran dokular sergiliyor. Kristalleşen tuz tabakaları, rüzgârın etkisiyle değişen şekiller ve mantar gibi yükselen kütleler; beyaz bir örtü üzerinde yürüyormuş hissi veren pürüzsüz ve parlak alanlar oluşturuyor. Gün batımındaki sıcak tonlar, tuzun beyazını öne çıkararak fotoğrafçılar için cazip kareler sağlıyor.

ziyaretçilerin izlenimleri:

Dursun Altan bölgeye gezmeye geldiğini belirtti ve 'Eskil Tuz Gölü kenarındayız, burayı gezmeye geldik. Suların çekilmesiyle harika bir görüntü oluşmuş. Kristalleşme ve kar yağmış gibi bir manzara var. Pamukkale’deki travertenleri andıran bu yapı gerçekten çok hoşumuza gitti. Burası, hayatınızda unutamayacağınız hatıralardan biri olarak kalacaktır. Herkesin gelip bu güzelliği görmesini kesinlikle tavsiye ediyorum' dedi.

Cansu Elik ise arkadaşıyla yürüyüşe çıktığını söyleyerek 'Buraya arkadaşımla birlikte yürüyüş yapmaya geldik. Ortada mantara benzeyen çok farklı tuz oluşumları var. Burası gayet güzel, herkese tavsiye ediyorum. Sanki karın üzerinde yürüyormuşum gibi bir his veriyor ve burası Pamukkale’yi de çok andırıyor' şeklinde konuştu.

Beyaz tabaka üzerinde yürüyen ziyaretçiler, gölün çekilmiş alanlarında fotoğraf çekerek deneyimlerini paylaşıyor. Bu doğal oluşumlar, mevsimsel su seviyeleri ve iklim koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor; ancak şu dönemde ortaya çıkan görüntü, bölgeyi gezi rotalarına ekleyenler için dikkat çekici bir durak haline geldi.

TUZ GÖLÜ’NDE SULARIN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA ÇIKAN TUZ KRİSTALLERİ VE MANTARI ANDIRAN TUZ OLUŞUMLARI...

TUZ GÖLÜ’NDE SULARIN ÇEKİLMESİYLE ORTAYA ÇIKAN TUZ KRİSTALLERİ VE MANTARI ANDIRAN TUZ OLUŞUMLARI ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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