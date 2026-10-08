Tüzel müşterilerin işlemleri sadeleşiyor: ING Türkiye dış ticaret belge ve talimat süreçlerini dijitale taşıdı

ing türkiye'nin kurumsal kullanıcılara sunduğu yeni çözüm

ING Türkiye, tüzel kullanıcılar için dış ticaret belgeleri ve nakit yönetimi talimatlarını dijital ortama taşıyan yeni hizmetini hayata geçirdi. Belgelerim menüsü üzerinden kullanıcılar, dış ticaret işlemlerine ilişkin belgeleri ve farklı talimatlı ödeme süreçlerini bankaya iletebiliyor.

Nasıl çalışıyor:

Kurumsal İnternet Bankacılığı içindeki Belgelerim menüsünden ilgili işlem türü seçiliyor ve gerekli dosyalar yükleniyor. Kullanıcılar; dış ticaret belgeleri, toplu ödemeler, havale ve EFT talimatları gibi farklı işlem tiplerini dijital ortamda başlatabiliyor. Yükleme sonrası sürecin tüm aşamaları uçtan uca dijital takip ile izlenebiliyor; şubeye gitmeye gerek kalmıyor.

Sağladığı avantajlar:

Yeni hizmet, belge ve talimat süreçlerinde hız, kolaylık ve zaman tasarrufu hedefliyor. Operasyonel yükün azalması, işlemlerin zaman ve mekandan bağımsız olarak yürütülmesi ve kullanıcıların kendi işlerine daha fazla odaklanabilmesi öne çıkan yararlar arasında yer alıyor.

ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hüsniye Ulu konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: 'Amacımız, dijitalleşmenin sunduğu imkânlardan yararlanarak şirketlerin bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay şekilde yönetmelerini, böylece kendi işlerine ve büyüme hedeflerine daha fazla odaklanmalarını sağlamak. Bu doğrultuda, farklı alanlarda kullanıcılarımızın operasyonel yükünü hafifletecek çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Yeni dijital belge ve talimat yönetimi hizmetimizle de dış ticaret belgelerinden nakit yönetimi talimatlarına kadar pek çok işlemin zaman ve mekandan bağımsız olarak dijital ortamda yapılmasını ve uçtan uca takip edilmesini sağlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızın ihtiyaçlarından yola çıkarak daha fazla süreci dijitalleştirmeye ve bankacılık deneyimini daha zahmetsiz hale getirmeye devam edeceğiz.'

Bankanın açıklamasına göre yeni özellik, kurumsal kullanıcı deneyimini kolaylaştırmayı ve birçok sürecin tek platform üzerinden yönetilmesini sağlamayı amaçlıyor.

HÜSNİYE ULU