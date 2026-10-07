Tuzi kostümüyle Çankırı'nın tarihini ve misafirperverliğini anlatan genç

Çankırı'nın milyonlarca yıllık simgesi sokaklara indi

Çankırı'da yaşayan 29 yaşındaki Burak Dumlupınar, kent müzesinde sergilenen ve Çankırı'nın maskotu haline gelen 8,5 milyon yıllık kılıç dişli kaplan kostümünü yaklaşık üç yıldır giyerek hem yerel halka hem de kente gelen turistlere kentinin geçmişini tanıtıyor. Kostüm, Çorakyerler kazı alanından çıkarılan fosilin Çankırı Müzesi'nde sergilenmesinin ardından şehrin sembollerinden biri haline geldi.

Vatandaşla kurulan bağ ve temsil görevleri:

Dumlupınar, kostümüyle yalnızca şehir içinde değil, il dışına yaptığı seyahatlerde de Çankırı'yı temsil ettiğini söylüyor. Vatandaşların samimi karşılaması ve yoğun ilgi, bu rolün yerel kültürün aktarımında ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Kendisi, kostümün güvenlik nedeniyle Valilik ve Emniyet tarafından kayıt altına alındığını ve bu sebeple görevin kendisine zimmetlendiğini belirtiyor.

Bu düzenleme sayesinde halk kostümün ardında kimin olduğunu biliyor; Dumlupınar bunun halkla kurduğu ilişkide güven yarattığını ve bu güven sayesinde turistlerle daha rahat iletişim kurabildiğini vurguluyor. Turistik Tuz Ekspresi ile gelen ziyaretçiler de 'Tuzi' figürüne büyük ilgi gösteriyor.

Çankırı'nın geçmişini bugüne taşıyan bir figür:

Vatandaşlardan Şahin Harmancı gibi isimler, 'Tuzi' figürünün hem çocuklarda hem yetişkinlerde merak uyandırdığını ve kentin tarih bilincini güçlendirdiğini ifade ediyor. 'Tuzi nedir, bu kaplan nedir' soruları aracılığıyla kent tarihi kuşaktan kuşağa anlatılıyor ve bu durum Çankırı halkı için bir gurur kaynağına dönüşüyor.

Bu girişim, yerel kimliğin canlı tutulmasına katkı sağlarken turistlerin şehre dair algısını da şekillendiriyor. Kostümün düzenli kullanımı, Çankırı'nın milyonlarca yıllık geçmişini güncel bir iletişim aracıyla buluşturarak hem eğitimsel hem de tanıtımsal bir işlev üstleniyor.

Dumlupınar için bu sorumluluk kişisel bir gurur kaynağı; kostüm aracılığıyla hem kentin izlerini anlatıyor hem de Çankırı insanının sıcak ve misafirperver yüzünü ziyaretçilere yansıtıyor.

ÇANKIRI’DA YAŞAYAN BURAK DUMLUPINAR, KENTİN SİMGESİ OLAN KILIÇ DİŞLİ KAPLAN KOSTÜMÜYLE 3 SENEDİR VATANDAŞLARA ÇANKIRI’NIN KÜLTÜRÜNÜ AŞILIYOR.