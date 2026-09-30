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Tuzla belediyesi penguen sitesi mağduriyetine el koydu

Eren Ali Bingöl, 2023'te yıkılan Penguen Sitesi'nin inşaatını TUZ-YAP aracılığıyla belediyenin üstleneceğini açıkladı; hak sahiplerinin mağduriyeti giderilecek.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 13:50

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Tuzla belediyesi penguen sitesi mağduriyetine el koydu

Tuzla Belediyesi müdahalesi:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, 2023 yılında yıkımı gerçekleştirilen Penguen Sitesi ile ilgili çözümsüz kalan sürecin belediye tarafından üstlenileceğini açıkladı. Hak sahipleriyle bir araya gelerek doğrudan talepleri ve yaşadıkları mağduriyeti dinleyen Bingöl, sorumluluğun Tuzla Belediyesi'ne ait olduğunu belirtti.

hak sahipleriyle yürütülen görüşmeler:

Görüşmelerde, hak sahiplerinin belirsizliklerden ve değişen yüklenicilerden kaynaklanan endişeleri ele alındı. Penguen Sitesi için daha önce dört farklı yükleniciyle sözleşme imzalanmasına rağmen hiçbir yüklenici inşaat faaliyetlerine başlamadı; bu durum yaklaşık yıllardır süren mağduriyetin uzamasına yol açtı. Başkan Bingöl, sürecin hak sahiplerinin haklarını gözeterek açık ve şeffaf şekilde yürütüleceğini vurguladı.

yapım süreci ve zaman çizelgesi:

Projeyi yürütecek kuruluş olarak TUZ-YAP İnşaat A.Ş. işaret edildi. Planlamaya göre, yer teslimi ve hazırlık çalışmalarının ardından yaklaşık 6 aylık hafriyat döneminin tamamlanması bekleniyor; bunu takiben temel atma işlemi gerçekleştirilecek. Yıkımdan önce 267 hane barındıran Penguen Sitesi ile ilgili çalışmalar tamamlandığında, yaklaşık bin kişinin yaşadığı mağduriyetin giderilmesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, yüklenici değişiklikleri ve belirsizlikler nedeniyle sürecin uzadığını, bundan sonraki aşamanın belediye denetiminde, planlı ve takip edilebilir şekilde yürütüleceğini açıkladı. Hak sahiplerine öncelik verilerek konutların güvenli ve hızlı şekilde teslim edilmesi amaçlanıyor.

Son adımda, Tuzla Belediyesi'nin projeyi doğrudan üstlenmesiyle birlikte Penguen Sitesi'ndeki uzun süredir devam eden belirsizliklerin son bulması ve hak sahiplerinin yeniden güvenli yuvaya kavuşması bekleniyor.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, 2023 YILINDA YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN PENGUEN...

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, 2023 YILINDA YIKIMI GERÇEKLEŞTİRİLEN PENGUEN SİTESİ’NDE YAŞANAN MAĞDURİYETİN GİDERİLECEĞİNİ AÇIKLADI. HAK SAHİPLERİYLE BİR ARAYA GELEREK SORUNLARINI BİZZAT DİNLEYEN BİNGÖL, SİTENİN TUZLA BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİDEN YAPILACAĞINI DUYURDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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