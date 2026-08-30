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Tuzla'da 30 Ağustos coşkusu: U11 kupasını Mercan kazandı

Tuzla Belediyesi Stadı'nda 30 Ağustos etkinliği kapsamında düzenlenen U11 turnuvasında 10 takım yarıştı; 30 Ağustos Zafer Kupası'nı Tuzla Mercan kazandı.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tuzla'da 30 Ağustos coşkusu: U11 kupasını Mercan kazandı

30 Ağustos U11 turnuvası sonunda kupayı Mercan aldı

Tuzla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen U11 Futbol Turnuvası, ilçenin altyapı takımlarını bir araya getirerek genç sporcuların coşkusunu sahaya taşıdı. Tuzla Belediyesi Stadı'nda oynanan müsabakalar sonunda Tuzla Mercan şampiyonluğa ulaşırken, Tuzla Yıldız ikinci, Tuzla Plevne üçüncü oldu.

Turnuvanın işleyişi ve katılan takımlar:

Organizasyon, Tuzla Amatör Kulüpler Birliği Derneği'ne bağlı takımların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplam 10 takımın mücadele ettiği turnuvada yer alan takımlar şunlardı: Tuzla Orhanlı, Tuzla Futbol, Tuzla Konaşlı, Tuzla Gençlergücü, Tuzla Gücü, Tuzla Gençlerbirliği, Tuzla Aydınlıspor, Tuzla Plevne, Tuzla Yıldız ve Tuzla Mercan. Çekişmeli karşılaşmaların ardından dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı. Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl de müsabakaları takip ederek genç sporculara başarı dileklerini iletti ve takımlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Tuzla Belediyesi'nin amatör spora yönelik destekleri:

Tuzla Belediyesi, ilçedeki amatör kulüplere uzun soluklu destek sağlamaya devam ediyor. Kulüpler Birliği Derneği'ne bağlı amatör spor kulüplerine yıllık 5 milyon TL nakdi yardım yapan belediye, bunun yanında ayni desteklerde de bulunuyor. Ayrıca stadyum ve spor sahaları, amatör kulüplerin antrenman ve maç ihtiyaçlarını karşılamaları için ücretsiz kullanımına açılıyor. Bu uygulamalar, gençlerin sporla daha çok tanışmasını ve amatör kulüplerin altyapı çalışmalarının güçlenmesini hedefliyor.

TUZLA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN U11 FUTBOL TURNUVASI’NDA MÜCADELE EDEN...

TUZLA’DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KAPSAMINDA DÜZENLENEN U11 FUTBOL TURNUVASI’NDA MÜCADELE EDEN GENÇ FUTBOLCULAR, ZAFER KUPASI İÇİN SAHAYA ÇIKTI. TUZLA BELEDİYESİ STADI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TURNUVADA ŞAMPİYONLUĞA TUZLA MERCAN ULAŞIRKEN, TUZLA YILDIZ İKİNCİ, TUZLA PLEVNE İSE ÜÇÜNCÜ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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