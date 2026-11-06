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Tuzla'da emsal transferinde kritik ilerleme: başkan Bingöl duyuruyu yakında yapacak

Başkan Av. Eren Ali Bingöl, Bakan Murat Kurum ile görüştü; emsal transferinde önemli ilerleme kaydedildiğini ve kısa sürede açıklanacağını duyurdu.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 13:52

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EDİTÖR: Aslı Han

Tuzla'da emsal transferinde kritik ilerleme: başkan Bingöl duyuruyu yakında yapacak

ziyaret ve görüşmenin kapsamı:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek ilçenin öncelikli gündemlerini ve hayata geçirilmesi planlanan projeleri değerlendirdi. Görüşmede, kentsel dönüşüm, altyapı planlaması ve yatırım öncelikleri ele alındı.

Toplantının ardından açıklama yapan Bingöl, Bakan Kurum a ilçeye gösterdiği yakın ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür etti ve sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

emsal transferindeki gelişme:

Bingöl, kasım ayı meclis toplantılarının ikinci birleşim birinci oturumunda yaptığı açıklamada emsal transferi konusunda önemli bir ilerleme kaydettiklerini belirtti. Başkan, gelinen aşamanın yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ve sürecin ilçenin planlama çalışmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu açıklama, ilgili düzenlemenin onaylanması halinde kentsel dönüşüm ve arsa değerlendirmelerinde yeni imkanlar sağlayabileceğine işaret ediyor. Belediye yetkilileri, sürecin şeffaf yürütüleceğini ve vatandaşların bilgilendirileceğini vurguladı.

726 parsel sorunu ve koordinasyon:

Görüşmede ayrıca Mimar Sinan Mahallesi nde yaklaşık 60 yıldır çözüm bekleyen 726 parsel sorunu ele alındı. Binlerce vatandaşı ilgilendiren mülkiyet ve kentsel dönüşüm belirsizliğinin giderilmesi amacıyla Bakanlıkla koordineli yürütülen çalışmalarda önemli aşama kaydedildiği belirtildi.

Belediye ve bakanlık yetkilileri, parsel sorununa ilişkin teknik ve hukuki çalışmaları birlikte sürdüreceklerini aktardı. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki kentsel dönüşüm ve mülkiyet düzenlemelerinde ilerleme sağlanması hedefleniyor.

Başkan Bingöl, yapılacak duyuruların zamanlaması hakkında bilgi vererek vatandaşların süreci takip etmelerini istedi ve işbirliği için Bakan Kurum a teşekkürlerini yineledi.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT...

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL VE ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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