Tuzla'da gazeteciler günü buluşması: başkan Bingöl yerel basına vurgu yaptı

Tuzla'da gazeteciler günü buluşması

21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü kapsamında Tuzla'da düzenlenen kahvaltı programında, yerel ve ulusal basından çok sayıda gazeteci bir araya geldi. Etkinlikte meslektaşlar bir araya gelerek sohbet etti ve kent gündemine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Bingöl'ün basının işlevine dair vurguları:

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, programda basının demokratik toplumdaki önemine dikkat çekti. Bingöl, basının kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşmasında önemli bir görev üstlendiğini, yalnızca haber aktaran bir mecra olmadığını belirtti.

Bingöl, ayrıca basının kamu kurumlarının faaliyetlerinin izlenmesi, eksikliklerin ortaya konulması ve sunulan hizmetlerin denetlenmesi açısından taşıdığı önemi vurguladı. Toplantıda, basın ile yerel yönetim arasındaki etkileşimin şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından önemine işaret edildi.

Yerel basının kent yaşamındaki rolü:

Programda yerel basın temsilcileri, Tuzla'daki sorunların gündeme taşınması ve çözüm süreçlerine katkı sunulması konularında görüş bildirdi. Başkan Bingöl, kent sakinlerinin talep ve beklentilerinin duyurulması ve sorunların ilgili kurumlara aktarılmasının yerel basının katkısıyla güçlendiğini ifade etti.

Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gazetecilerin gününü kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle, kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan kıymetli basın mensuplarımızla kahvaltı programında bir araya geldik. Halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden emek veren tüm basın mensuplarımızın 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü’nü kutluyorum"

TUZLA’DAKİ YEREL BASIN TEMSİLCİLERİ VE BASIN EMEKÇİLERİNİN YANI SIRA ULUSAL BASINDAN ÇOK SAYIDA GAZETECİNİN DE KATILDIĞI PROGRAMDA, BASIN MENSUPLARI BİR ARAYA GELEREK SOHBET ETTİ.