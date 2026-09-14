Tuzla'da parkta caz şöleni: Mercan Caz Günleri Ezginin Günlüğü ile noktalandı

etkinlikten öne çıkanlar:

Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Mercan Caz Günleri, 12-13 Eylül tarihlerinde Mercan Şehir Parkı'nda gerçekleşti. İki gün süren programın ilk akşamında Fikri Karayel ve Jülide Özçelik sahne alırken, final gecesinde Dolunay Obruk ve Ezginin Günlüğü dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Parkın doğal dokusu ve çam kokuları eşliğinde gerçekleşen konserler, Tuzlalılara açık hava ve kültürü bir arada sunan bir atmosfere dönüştü.

başkan bingöl'ün değerlendirmesi:

Av. Eren Ali Bingöl etkinliğin geleneksel hale geldiğini vurgulayarak belediyenin kültür ve sanat faaliyetlerini sürdüreceğini belirtti. Bingöl, “Göreve geldiğimiz günden bu yana Mercan Caz Günleri konseptinde Tuzla Mercan Şehir Parkı’mızda çok önemli konserler düzenliyoruz. Sadece konserler değil, kadın girişimcilerimizin ürettiklerini satabildiği tezgahlar da açıyoruz. Böylelikle her yılın Eylül ayında Tuzlalılar biliyor ki Eylül ayının ortasında Mercan Şehir Parkı’nda çok güzel kültür ve sanat faaliyetleri yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca Bingöl, “Biz caz günlerini önemsiyoruz çünkü burada bugün bulunan bir genç bir enstrümana hayran kalıp onu denemeye başlasa bile bizim için kâr; böyle bakıyoruz.” diyerek etkinliğin gençlere sunduğu ilhamın önemine dikkat çekti.

Bingöl, program kapsamında sadece konserlerin olmadığını, sabah 12'de çocuklar ve gençlere yönelik kapsamlı spor etkinliklerinin de gerçekleştirildiğini ve etkinlik alanında kadın girişimcilerin stantlarına yer verildiğini hatırlattı.

katılımcıların izlenimleri:

Mustafa Can Özcan, alandan duyduğu memnuniyeti dile getirerek etkinliğin Tuzla'da daha sık tekrarlanmasını istedi: “Çok keyifli bir etkinlikti. Sağ olsunlar çok keyifli vakit geçirdik. Alan çok güzel, ilk girdiğim andan itibaren çok şaşırdım; böyle bir yer olduğunu bilmiyordum Tuzla’da. Belediyenin böyle bir etkinlik düzenlemesi çok hoş... Bundan sonra her yıl takip edeceğim, hatta yılda bir değil daha sık olmasını isteriz.”

Canan Ergenç ise konseri ve mekanın atmosferini överek, sanatın kentteki varlığının önemine vurgu yaptı: “Her şey çok güzel. Müziği zaten çok seviyorum, kendim de müzik öğretmeniyim, o yüzden keyifli bir akşam oluyor. Böyle salaş bir ortam var çam kokuları eşliğinde, keyifliyiz... Tuzla’da sanat var, Tuzla’da yeşil var, Tuzla’da eğlence var.”

Etkinlik, konserlerin yanı sıra sosyal alanlar, fotoğraf ve kayıt imkanlarıyla da ziyaretçilere geniş bir deneyim sundu. Belediye yetkilileri, Mercan Caz Günleri'nin önümüzdeki yıllarda da sürdürüleceğini ve kültür-sanat odaklı çalışmalara devam edileceğini açıkladı.

TUZLA BELEDİYESİ'NİN KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLEDİĞİ 3'ÜNCÜ MERCAN CAZ GÜNLERİ, MERCAN ŞEHİR PARKI'NDA BAŞLADI.