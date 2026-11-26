Olayın gelişimi:

Olay, 22 Kasım Pazar günü sabah saat 07.50 sıralarında Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sandal'ın kayınpederi Cihan Sütşurup'un yaşadığı aile apartmanı hedef alındı. Binada yaşayan Reyhan Sütşurup ile kardeşlerinin bulunduğu adrese yaya olarak gelen şüpheliler birden fazla el ateş etti.

Saldırının ardından aile fertlerine tehdit mesajları gönderildi. Olay üzerine Melis Sandal'ın eniştesi olan R.G. polis merkezine giderek şikayette bulundu. Olay yerinde çevredeki güvenlik kameralarının kaydı kısa süre sonra emniyet ekipleri tarafından incelendi.

Şüphelilerin tespiti ve yakalanması:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kamera görüntüleri üzerinden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şahısların Zahir A. (19) ve S.F. (16) olduğu saptandı.

Ekipler, Zahir A.'nın bir taksiye bindiğini tespit ederek aracı takibe aldı ve kısa süre içinde gözaltına aldı. Zahir A.'nın kayıtlarda 7 suç kaydı bulunduğu, diğer şüpheli S.F.'nin ise konakladığı otelde yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerin olaydan sonra kıyafetlerini bile değiştiremedikleri kaydedildi.

Şüphelilerin ifadeleri ve deliller:

Gasp Büro Amirliği'nde alınan ifadelerde şüphelilerin suçlarını kabul ettikleri ve olayda kullandıkları silahın yerini gösterdikleri öğrenildi. Yapılan aramada, silahın Üsküdar Namazgah Caddesi üzerindeki bir yeşil alana atıldığı tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde eylemi Telegram üzerinden yurtdışından para karşılığı aldıklarını; ancak olay sonrası ücretlerini alamadıklarını beyan etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Zahir A. ve S.F. adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında kullanılan görüntüler ve deliller dosyaya eklendi.

Görüntülerde öne çıkanlar:

Olay anına ait kamera kayıtlarında, şüphelilerden birinin ateş ettiği diğerinin ise cep telefonuyla görüntü kaydettiği görülüyor. Ayrıca, şüphelilerin köprüde taksiyle hareket hâlindeyken yakalandığı ve olayda kullanılan silahın bulunduğu anlar kayıtlara yansıdı. Polis çalışmalarının hızlı ve koordineli yürütülmesi sonucu zanlıların kısa sürede yakalanması, soruşturmanın önemli bir aşaması olarak kayda geçti.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI