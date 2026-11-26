olayın seyri ve soruşturmanın başlangıcı:

Olay, 22 Kasım Pazar günü sabah saat 07.50 sıralarında Tuzla ilçesi Aydınlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yurtdışında bulunan ve fon soruşturmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Cihan Sütşurup ile ilişkili ailenin kaldığı apartman kurşunlandı. Apartmanda yaşayan Reyhan Sütşurup ve kardeşlerinin bulunduğu bölgeye yaya olarak gelen şüpheliler, binaya birden fazla el ateşi açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırı sonrası aile bireylerine mesaj yoluyla tehditler gönderildi; tehditlerin ardından Melis Sandal’ın eniştesi R.G. polise şikayette bulundu.

görgü ve kamera kayıtları soruşturmayı hızlandırdı:

İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesiyle şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Kamera görüntülerinde, şüphelilerden birinin ateş ederken diğerinin cep telefonuyla kayıt yaptığı ve ikilinin olay sonrası ticari taksiyle uzaklaştıkları görüldü.

şüphelilerin yakalanması ve ifadeleri:

Polis ekiplerinin takibi sonucu, şüphelilerin 19 yaşındaki yabancı uyruklu Zahir A. ile 16 yaşındaki S.F. olduğu belirlendi. Ekipler, Zahir A.’nın bir taksiye bindiğini tespit edip takibi sonrasında, hakkında 7 suç kaydı bulunan şüpheliyi yakaladı. Diğer şüpheli S.F. ise konakladığı otelde gözaltına alındı; hakkında 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Her iki şüpheli de işlemler için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi ve adliyeye sevk edildi.

silahın bulunması ve suçun gerekçesi:

Gasp Büro Amirliği'nde alınan ifadelerde, şüphelilerin suçlarını kabul ettiği ve olayda kullanılan silahın yerini gösterdikleri belirtildi. Silahın Üsküdar Namazgah Caddesi üzerindeki bir yeşil alana atıldığı tespit edildi. Şüpheliler ifadelerinde, kurşunlama işini Telegram üzerinden yurtdışından para karşılığında aldıklarını, ancak olaydan sonra ödemeyi alamadıklarını öne sürdü.

Olay anına ilişkin kamera kayıtlarında, saldırı anı ile şüphelilerin köprüde ticari taksiyle hareket halinde yakalandıkları ve olayda kullanılan silahın bulunduğu anlar yer aldı. Yakalanan iki şüphelinin olaydan kısa süre sonra kıyafetlerini değiştiremedikleri de polis notlarına geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Soruşturma, olayın organizasyonuna ve mesajla gönderilen tehditler ile bağlantılı olabilecek diğer isimlere yönelik çalışmayla sürdürülüyor.

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