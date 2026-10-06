Dolar 49,1631 +0,10%
Euro 55,3773 +0,42%
Bist 12.374,26 -0,56%
Altın Gram 6.627,73 +0,14%
EUR/USD 1,1263 +0,35%
Brent Petrol 101,04 +0,46%
--°

Tuzla'da üç gün sürecek bilim şenliği çocukları keşfe davet ediyor

TÜBİTAK 4007 destekli BilimFest Tuzla, 8-10 Ekim'de Şelale Eğitim Parkı'nda atölye, gösteri ve söyleşilerle çocukları bilimle buluşturuyor.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:46

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Taylan Polat

Tuzla'da üç gün sürecek bilim şenliği çocukları keşfe davet ediyor

tuzla'da bilimle dolu üç gün:

TÜBİTAK 4007 desteğiyle düzenlenen BilimFest Tuzla Bilim Şenliği, 8-10 Ekim tarihlerinde Şelale Eğitim Parkı'nda gerçekleşecek. Etkinlikler her gün 10.00-18.00 saatleri arasında sürecek ve çocuklarla gençleri bilim, keşif ve üretim odaklı bir programla buluşturmayı amaçlayacak.

atölyeler ve gösteriler:

Şenlik kapsamında, katılımcıların farklı disiplinleri uygulamalı olarak deneyimlemesi hedefleniyor. Programda "Mikro Evrenin Kapıları", "Algoritmadan Otonomiye: Robotik Keşif İstasyonu", "Uzayda Tarım", "Yapay Zekâ-Sanal Evren", "Çizgiden Cisme: Düşle-Tasarla-Yazdır", "Temel Astronomi ve Maket Çalışmaları", "İletkenlik ve Devre Keşif Alanı", "Kozmik Tozdan Yıldıza" ve "STEM Arena: Tasarla ve Hareket Ettir" gibi atölyeler yer alacak. Ayrıca planetaryum, bilim şovları ve sergiler programı zenginleştirecek.

uygulamalı öğrenme ve yaş grupları:

Etkinlikler, farklı yaş gruplarına göre düzenlenen atölye ve deneylerle katılımcılara bilimin gündelik yaşamla ilişkisini somut örneklerle gösteriyor. Akıl ve zekâ oyunlarından robotik çalışmalara, yapay zekâ uygulamalarından sürdürülebilir enerji çözümlerine kadar geniş bir yelpaze, çocukların ve gençlerin merakını canlı tutacak şekilde planlandı.

bilim insanları ve söyleşiler:

Programda bilim insanlarıyla söyleşiler de bulunuyor. Gebze Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Abdülkerim Gök, Piri Reis Üniversitesi Öğr. Gör. Betül Solmaz ve Okan Üniversitesi Prof. Dr. Ömer Cihan Kıvanç şenlik boyunca katılımcılarla bir araya gelecek, konularını katılımcıların sorularıyla tartışacaklar.

katılım daveti:

Tuzla Belediyesi, etkinliği "Bilimin ışığında Tuzla" ruhuyla kamuoyuna duyurdu ve çocuklar ile gençlere yönelik zengin bir programın hazırlandığını belirtti. 8-10 Ekim tarihleri arasında Şelale Eğitim Parkı'nda düzenlenecek BilimFest Tuzla Bilim Şenliği'ne tüm vatandaşlar davet edildi.

TÜBİTAK 4007 DESTEĞİYLE DÜZENLENEN BİLİMFEST TUZLA BİLİM ŞENLİĞİ, 8-10 EKİM TARİHLERİ ARASINDA...

TÜBİTAK 4007 DESTEĞİYLE DÜZENLENEN BİLİMFEST TUZLA BİLİM ŞENLİĞİ, 8-10 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ŞELALE EĞİTİM PARKI’NDA ÇOCUKLARI VE GENÇLERİ BİLİM, KEŞİF VE ÜRETİMLE BULUŞTURACAK. ÜÇ GÜN BOYUNCA 10.00-18.00 SAATLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK ŞENLİKTE ATÖLYELER, BİLİM GÖSTERİLERİ, SÖYLEŞİLER, DENEYLER VE FARKLI YAŞ GRUPLARINA YÖNELİK BİLİM ETKİNLİKLERİ DÜZENLENECEK.

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karabük'ün öğrencileri TEKNOFEST 2026'da Türkiye derecelerine imza attı
images

IAC 2026'da Future Space sahnesi: yerli FPGA çözümleri ve AMECA'nın ilk gösterim...
images

Ayvalık'ta mavi nefes: çocuklar denizi ve teknolojiyi öğreniyor
images

teknofest güneydoğu ödül töreninde ortaokul projeleri ön plana çıktı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Boğaz'da 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na vapur çarpması

Karacabey'de Gökçe Alkan cinayetinde SEGBİS görüntüsüyle şüpheli tutuklandı

Denize açılan madenci 7 saattir kayıp, aile helikopter bekliyor

Gördes’in tarihi köprüsünde gençlerin sporla keşif günü

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi